Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней, на первом – установление мирного соглашения или прекращение огня, на втором – то, что предоставят США и Европа. Об этом рассказал генсекретарь НАТО Марк Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 22 августа.

Подробности

Рютте подчеркнул, что предыдущие договоренности, в частности Будапештский меморандум и Минские переговоры, не обеспечили эффективных гарантий безопасности для Украины.

Новая система гарантий должна предотвратить повторную агрессию со стороны России и гарантировать безопасность Украины на высоком уровне, заявил генсек.

По его словам, страны НАТО за последний месяц закупили у США и уже поставили Украине оружие на $1,5 млрд и планируют продолжать это делать.

Рютте отметил, что после окончания боевых действий союзники планируют наращивать численность украинской армии и развертывать новые производства вооружений в Украине.

Комментируя решение об отправке войск европейских стран в Украину после прекращения огня, он сказал: «Обсуждения продолжаются, рано говорить о результате».

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина видит «добрую волю» большинства стран из Коалиции желающих, кто готов предоставить гарантии безопасности полностью. По его словам, после того, как будет выписана их инфраструктура, будет понятно, кто и какие гарантии готов предоставить.

Зеленский подчеркнул, что цель – создать действенные гарантии, подобные пятой статье Устава НАТО, которые будут охватывать защиту на земле, в небе и на море, а также финансирование украинской армии.

Контекст

По данным Bloomberg, около 10 европейских стран выразили готовность отправить свои войска на Украину после завершения войны. Однако Россия категорически выступает против любого присутствия сил НАТО на украинской территории.

В то же время Пентагон заявил, что США ограничат свою роль в системе гарантий безопасности для Украины до минимальной. Европейские союзники работают над созданием более решительной системы поддержки Киева, поскольку долгосрочное сдерживание России будет зависеть от сотрудничества со США и НАТО.

19 августа Дональд Трамп в эфире Fox News подчеркнул, что не планирует отправлять американские войска в Украину для надзора за выполнением возможных мирных соглашений с Россией. В то же время он допустил возможность предоставления Киеву поддержки с воздуха.