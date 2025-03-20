США впервые ввели санкции против Китая из-за покупки подсанкционной нефти

Администрация Дональда Трампа впервые наказала Китай за покупку находящейся под американскими санкциями нефти. Министерство финансов США внесло в черный список китайский нефтеперерабатывающий завод за то, что он покупал у Ирана топливо, к тому же связанное с военными и террористами. Об этом говорится в сообщении ведомства от 20 марта.

Подробности

Компания Shandong Shouguang Luqing Petrochemical из провинции Шаньдун стала первым НПЗ в Китае, который Вашингтон наказал за покупку иранской нефти вопреки ранее введенным американским санкциям.

По данным Минфина, Shandong Shouguang Luqing приобрела миллионы баррелей на сумму около $500 млн. Нефть поступала на судах так называемого теневого флота, часть из которых подверглась санкциям из-за их роли в поставке йеменских хуситов, которых в США считают террористической организацией.

Отмечается, что эта нефть связана с иранскими вооруженными силами и Корпусом стражей исламской революции. Генеральный директор китайской компании также был внесен в черный список. Это уже четвертый раунд санкций, введенных с момента, когда 4 февраля Трамп объявил о кампании максимального давления на Иран из соображений национальной безопасности.

Для этого Вашингтон стремится ограничить продажу иранской нефти, в частности, чтобы заставить Тегеран отказаться от программы создания ядерного оружия.

Контекст

Провинция Шаньдун, где находится НПЗ, является центром нефтепереработки. Частные китайские компании также активно скупали российскую нефть до недавнего времени, хотя ее поток сократился после масштабных санкций против российской нефтяной отрасли и теневого флота, которые 10 января ввела администрация Джо Байдена.

Несмотря на санкции, в 2023 году Иран получил $53 млрд от продажи нефти, что чуть менее $54 млрд в 2022 году, преимущественно благодаря экспорту в Китай, согласно данным Управления энергетической информации США.

В начале февраля Трамп объявил о возобновлении политики «максимального давления» на Иран с целью полного блокирования его нефтяного экспорта, подчеркнув, что «Иран не может обладать ядерным оружием». На вопрос, как близко Иран к его созданию, Трамп ответил: «Очень близко».

Администрация США также ввела новые санкции против иранских компаний и «теневого флота» – судов, транспортирующих санкционную нефть без западного страхования.

В начале марта стало известно, что администрация Дональда Трампа разрабатывает стратегию остановки и проверки иранских нефтяных танкеров в рамках международного соглашения о борьбе с распространением оружия массового уничтожения.