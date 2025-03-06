США збираються «відловлювати» нафтові танкери з Ірану в межах кампанії «максимального тиску» на Тегеран – Reuters

Адміністрація Дональда Трампа розробляє стратегію зупинки та перевірки іранських нафтових танкерів у межах міжнародної угоди щодо протидії розповсюдженню зброї масового знищення. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Деталі

Команда Трампа та Рада національної безпеки вивчає механізми, які дозволять союзникам Вашингтона зупиняти й оглядати судна, що проходять через стратегічні морські маршрути. Зокрема, йдеться про Малаккську протоку, що з’єднує Індійський та Тихий океани, та інші ключові торговельні шляхи.

Вашингтон розраховує, що ці заходи ускладнять експорт іранської нафти та підвищать ризики для компаній, які допомагають обходити санкції. «Немає потреби топити кораблі чи заарештовувати людей – сам факт затримки створить достатній ефект стримування», – зазначило одне з джерел. Інший співрозмовник підкреслив, що зриви поставок нафти посилять невизначеність серед учасників нелегальної торгівлі.

Таке «відловлювання» іранських танкерів Трамп хоче проводити під егідою Ініціативи з безпеки в боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення від 2003 року, яку визнали 100 країн світу. Наразі немає відомостей про те, чи зверталися США до держав, які підписали документ, із попереднім проханням про затримки іранських транспортників, зазначає Reuters.

За оцінками енергетичного аналітика Бена Кехілла, такі дії можуть скоротити експорт нафти з Ірану на 750 000 барелів на день у короткостроковій перспективі. Однак з часом Тегеран знайде способи обійти нові обмеження.

Контекст

Попри санкції, у 2023 році Іран заробив $53 млрд на продажах нафти, а роком раніше – $54 млрд, переважно завдяки експорту в Китай, за даними Управління енергетичної інформації США.

На початку лютого Трамп оголосив про відновлення політики «максимального тиску» на Тегеран для повного блокування іранського нафтового експорту. «Все дуже просто: Іран не може мати ядерну зброю», – заявив він. На уточнююче запитання про те, наскільки близько Іран до її створення, Трамп відповів: «Дуже близько».

Окрім цього, адміністрація США запровадила нові санкції проти іранських компаній та так званого «тіньового флоту» – суден, які транспортують санкційну нафту без західного страхування.