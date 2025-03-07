Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Трамп предложил Ирану провести переговоры по ядерному соглашению

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Президент США Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, добиваясь нового соглашения с Тегераном, чтобы ограничить его ядерную программу, пишет Associated Press 7 марта.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключевые факты

  • «Я написал им письмо, в котором сказал: «Надеюсь, вы пойдете на переговоры, потому что если нам придется вмешаться военным путем, это будет ужасно», – сказал Трамп в интервью Fox Business News.
  • Позже он добавил, что отправил письмо «вчера» в интервью, снятом 6 марта.
  • Признание Трампа прозвучало на фоне заявлений Израиля и США о том, что они никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие, что вызвало опасение военной конфронтации, поскольку Тегеран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному – чистоты, к которой стремятся только ядерные государства.
  • Белый дом подтвердил комментарии Трампа, заявив, что он направил письмо лидерам Ирана с целью проведения переговоров по ядерному соглашению.
  • «Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что это будет гораздо лучше для Ирана, и я думаю, что они хотят получить это письмо, – сказал Трамп. – Другая альтернатива – мы должны что-то сделать, потому что нельзя позволить им иметь ядерное оружие».

Контекст

С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация постоянно заявляла, что Ирану необходимо помешать получить ядерное оружие. Однако в докладе, опубликованном в прошлом месяце ядерным наблюдателем ООН, говорится, что Иран ускорил производство урана, близкого к оружейному.

Первый срок полномочий Трампа был отмечен особо сложным периодом в отношениях с Тегераном. В 2018 году он в одностороннем порядке вывел США с ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами, что привело к санкциям, парализовавшим экономику.

Ускоренное производство Ираном урана, близкого к оружейному, оказывает еще большее давление на Трампа, поскольку он неоднократно заявлял, что открыт для переговоров со страной, а также все чаще вводит санкции против продажи иранской нефти в рамках своей возобновленной политики максимального давления.

В своей речи в августе 2024 года Хаменеи сказал, что открыт для переговоров со США, заявив, что нет никакого вреда во взаимодействии с врагом.

По данным Bloomberg, недавно Россия согласилась содействовать администрации Трампа в общении с Ираном, в том числе по таким вопросам, как ядерная программа. По их источникам, Трамп напрямую попросил об этом президента Владимира Путина в телефонном разговоре в феврале, а чиновники его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні