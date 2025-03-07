Трамп предложил Ирану провести переговоры по ядерному соглашению

Ключевые факты

«Я написал им письмо, в котором сказал: «Надеюсь, вы пойдете на переговоры, потому что если нам придется вмешаться военным путем, это будет ужасно», – сказал Трамп в интервью Fox Business News.

Позже он добавил, что отправил письмо «вчера» в интервью, снятом 6 марта.

Признание Трампа прозвучало на фоне заявлений Израиля и США о том, что они никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие, что вызвало опасение военной конфронтации, поскольку Тегеран обогащает уран до уровня, близкого к оружейному – чистоты, к которой стремятся только ядерные государства.

Белый дом подтвердил комментарии Трампа, заявив, что он направил письмо лидерам Ирана с целью проведения переговоров по ядерному соглашению.

«Я надеюсь, что вы пойдете на переговоры, потому что это будет гораздо лучше для Ирана, и я думаю, что они хотят получить это письмо, – сказал Трамп. – Другая альтернатива – мы должны что-то сделать, потому что нельзя позволить им иметь ядерное оружие».

Контекст

С тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом, его администрация постоянно заявляла, что Ирану необходимо помешать получить ядерное оружие. Однако в докладе, опубликованном в прошлом месяце ядерным наблюдателем ООН, говорится, что Иран ускорил производство урана, близкого к оружейному.

Первый срок полномочий Трампа был отмечен особо сложным периодом в отношениях с Тегераном. В 2018 году он в одностороннем порядке вывел США с ядерного соглашения Ирана с мировыми государствами, что привело к санкциям, парализовавшим экономику.

Ускоренное производство Ираном урана, близкого к оружейному, оказывает еще большее давление на Трампа, поскольку он неоднократно заявлял, что открыт для переговоров со страной, а также все чаще вводит санкции против продажи иранской нефти в рамках своей возобновленной политики максимального давления.

В своей речи в августе 2024 года Хаменеи сказал, что открыт для переговоров со США, заявив, что нет никакого вреда во взаимодействии с врагом.

По данным Bloomberg, недавно Россия согласилась содействовать администрации Трампа в общении с Ираном, в том числе по таким вопросам, как ядерная программа. По их источникам, Трамп напрямую попросил об этом президента Владимира Путина в телефонном разговоре в феврале, а чиновники его администрации обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.