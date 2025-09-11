Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил представитель президента США Джон Коул, пишет БЕЛТА . Лукашенко согласился отпустить 52 политзаключенных. Они «успешно пересекли литовскую границу», сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Подробности

«Хочу абсолютно официально сейчас заявить, что мы сняли санкции с «Белавиа». Это официально. У меня была встреча с президентом Трампом, в которой участвовали еще несколько десятков человек. Это решение было принято президентом, который сказал: «Сделайте это немедленно», – сказал Коул.

Снятие санкций может открыть возможности для возобновления международных рейсов «Белавиа» и сотрудничества с другими перевозчиками, хотя конкретные шаги будут зависеть от дальнейших договоренностей.

Ранее сегодня посольство США в Вильнюсе сообщило, что Беларусь освободила 52 политзаключенных разных национальностей, сейчас они на пути в Литву. По данным белорусских СМИ, среди освобожденных – политик Николай Статкевич, философ Владимир Мацкевич, гражданка Литвы Елена Романаускене.

Пресс-служба Лукашенко уточнила, что в общей сложности было освобождено 14 иностранцев: шесть граждан Литвы, по два представителя Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один – Великобритании.

Контекст

Санкции против «Белавиа» ввели в 2023 году из-за подавления протестов в Беларуси, а в августе 2024 года США включили авиакомпанию в санкционный список, также продлив экспортные ограничения в июне 2024 года на 180 дней.

21 июня после встречи спецпосланника президента США Кита Келлога с Лукашенко были освобождены оппозиционер Сергей Тихановский и еще 13 политзаключенных.