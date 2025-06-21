Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня провів зустріч із спеціальним посланцем президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба Лукашенка, опублікувавши відповідне відео.
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Деталі
- Зустріч між американською та білоруською делегаціями відбулася в Палаці незалежності в Мінську.
- Подробиці переговорів наразі не розголошуються.
- Келлог став найвищим за вислугою американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки.
Контекст
18 червня Reuters повідомило про плановий візит Келлога до Мінська, зазначивши, що він пов’язаний із застоєм у переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією.
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