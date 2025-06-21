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Спецпредставник Трампа провів переговори з Лукашенком

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня провів зустріч із спеціальним посланцем президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба Лукашенка, опублікувавши відповідне відео.

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Деталі 

  • Зустріч між американською та білоруською делегаціями відбулася в Палаці незалежності в Мінську.
  • Подробиці переговорів наразі не розголошуються.
  • Келлог став найвищим за вислугою американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки.

Контекст 

18 червня Reuters повідомило про плановий візит Келлога до Мінська, зазначивши, що він пов’язаний із застоєм у переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією.

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