Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 червня провів зустріч із спеціальним посланцем президента США з питань України Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба Лукашенка, опублікувавши відповідне відео.

Деталі

Зустріч між американською та білоруською делегаціями відбулася в Палаці незалежності в Мінську.

Подробиці переговорів наразі не розголошуються.

Келлог став найвищим за вислугою американським посадовцем, який відвідав Білорусь за останні роки.

Контекст

18 червня Reuters повідомило про плановий візит Келлога до Мінська, зазначивши, що він пов’язаний із застоєм у переговорах щодо припинення вогню між Україною та Росією.