Сполучені Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул, пише БЕЛТА. Натомість Лукашенко погодився відпустити 52 політвʼязнів. Вони «успішно перетнули литовський кордон», повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
Деталі
- «Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з «Белавіа». Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято президентом, який сказав: Зробіть це негайно», – сказав Коул.
- Зняття санкцій може відкрити можливості для відновлення міжнародних рейсів «Белавіа» та співпраці з іншими перевізниками, хоча конкретні кроки залежатимуть від подальших домовленостей.
- Раніше сьогодні посольство США у Вільнюсі повідомило, що Білорусь звільнила 52 політвʼязнів різних національностей, зараз вони на шляху до Литви. За даними білоруських ЗМІ, серед звільнених – політик Микола Статкевич, філософ Володимир Мацкевич, громадянка Литви Олена Романаускене.
- Пресслужба Лукашенка уточнила, що загалом було звільнено 14 іноземців: шість громадян Литви, по два представники Латвії, Польщі та Німеччини, один громадянин Франції та один – Великої Британії.
Контекст
Санкції проти «Белавіа» запровадили у 2023 році через придушення протестів у Білорусі, а в серпні 2024 року США включили авіакомпанію до санкційного списку, також продовживши експортні обмеження в червні 2024 року на 180 днів.
21 червня після зустрічі спецпосланця президента США Кіта Келлога з Лукашенком були звільненні опозиціонер Сергій Тихановський і ще 13 політвʼязнів.
