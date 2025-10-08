Forbes Digital підписка
Ставка на «физический ИИ». SoftBank выкупит робототехнологическое подразделение швейцарской ABB за $5,4 млрд

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Основатель SoftBank Масайоси Сон хочет объединить искусственный интеллект и роботов в рамках концепции Physical AI /Getty Images

Основатель SoftBank Масайоси Сон хочет объединить искусственный интеллект и роботов в рамках концепции Physical AI

Японский технологический конгломерат SoftBank Group договорился о покупке робототехнического бизнеса швейцарской инжиниринговой компании ABB за $5,4 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Соглашение должно усилить присутствие SoftBank в сфере искусственного интеллекта и физической робототехники.

  • Соглашение, которое требует глобального регуляторного одобрения, планируется закрыть до конца следующего года. После этого ABB откажется от планов выделения своего робототехнического бизнеса в отдельную публичную компанию.
  • Основатель SoftBank Масайоси Сон назвал покупку шагом к реализации видения Physical AI – сочетания искусственного интеллекта и робототехники. «Мы объединим мировые технологии и таланты, чтобы сдвинуть человечество вперед, соединив сверхумный ИИ с роботами», – заявил Сон.
  • Его концепция Artificial Super Intelligence (ASI) предполагает создание систем, которые в 10 000 раз умнее человека.

Контекст

SoftBank активно инвестирует в компании, связанные с искусственным интеллектом и полупроводниками: он владеет британским разработчиком чипов Arm и имеет значительную долю в OpenAI.

После нескольких неудачных попыток в сфере робототехники SoftBank снова возвращается в это направление, стремясь соединить роботов с мощным ИИ.

Ранее конгломерат приобрел французский Aldebaran и запустил гуманоидного робота Pepper, который коммерчески не оправдал ожиданий.

