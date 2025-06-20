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Основатель Softbank планирует создать в США индустриальный парк стоимостью $1 трлн

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Учредитель SoftBank Масайоси Сон планирует создать в Аризоне индустриальный парк стоимостью $1 трлн в сотрудничестве с тайваньским производителем чипов TSMC. Проект Crystal Land должен вернуть высокотехнологичное производство в США, но его успех будет зависеть от поддержки администрации Дональда Трампа и интереса техгигантов, пишет Bloomberg.

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Подробности

  • Crystal Land должна сосредоточиться на ИИ-роботах. Сон хочет воспроизвести аналог китайского промышленного суперкластера в Шэньчжэне, сообщили изданию источники.
  • SoftBank ведет переговоры с TSMC по участию в проекте. Тайваньский производитель чипов уже инвестирует $165 млрд в США и запустил массовое производство на первом заводе в Аризоне.
  • Переговоры также велись с Samsung Electronics, а Сон лично продвигает идею среди других техногигантов.
  • SoftBank обращался к федеральным и местным властям США, в частности к министру торговли Говарду Лутнику, относительно налоговых льгот для компаний, которые будут инвестировать в индустриальный парк. К проекту могут присоединиться стартапы из портфеля SoftBank Vision Fund, в частности Agile Robots SE, специализирующихея на робототехнике и автоматизации.
  • На этой новости акции SoftBank выросли на 2,7% в пятницу, TSMC – на 1,9%.

Контекст

Инвестиции будут зависеть от меняющейся политики администрации Трампа и будут иметь очень длинное плечо. Сон одновременно собирается вложить $30 млрд в OpenAI, купить Ampere Computing за $6,5 млрд и участвует в ИИ-проекте Stargate стоимостью $500 млрд.

У Softbank меньше $30 млрд наличных и около $173 млрд в активах. При этом значительная часть последних приходится на долю в разработчике чипов Arm Holdings.

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