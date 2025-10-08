Японський технологічний конгломерат SoftBank Group домовився про купівлю робототехнічного бізнесу швейцарської інжинірингової компанії ABB за $5,4 млрд, ідеться в пресрелізі компанії. Угода має посилити присутність SoftBank у сфері штучного інтелекту та фізичної робототехніки.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Угоду, яка потребує глобального регуляторного схвалення, планують закрити до кінця наступного року. Після цього ABB відмовиться від планів виокремлення свого робототехнічного бізнесу в окрему публічну компанію.
- Засновник SoftBank Масайосі Сон назвав купівлю кроком до реалізації бачення Physical AI – поєднання штучного інтелекту та робототехніки. «Ми об’єднаємо світові технології та таланти, щоб зрушити людство вперед, поєднавши надрозумний ШІ з роботами», – заявив Сон.
- Його концепція Artificial Super Intelligence (ASI) передбачає створення систем, що у 10 000 разів розумніші за людину.
Контекст
SoftBank активно інвестує в компанії, пов’язані зі штучним інтелектом і напівпровідниками: він володіє британським розробником чипів Arm і має значну частку в OpenAI.
Після кількох невдалих спроб у сфері робототехніки SoftBank знову повертається до цього напряму, прагнучи поєднати роботів із потужним ШІ.
Раніше конгломерат придбав французьку Aldebaran і запустив гуманоїдного робота Pepper, який комерційно не виправдав очікувань.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.