Японський технологічний конгломерат SoftBank Group домовився про купівлю робототехнічного бізнесу швейцарської інжинірингової компанії ABB за $5,4 млрд, ідеться в пресрелізі компанії. Угода має посилити присутність SoftBank у сфері штучного інтелекту та фізичної робототехніки.

Деталі

Угоду, яка потребує глобального регуляторного схвалення, планують закрити до кінця наступного року. Після цього ABB відмовиться від планів виокремлення свого робототехнічного бізнесу в окрему публічну компанію.

Засновник SoftBank Масайосі Сон назвав купівлю кроком до реалізації бачення Physical AI – поєднання штучного інтелекту та робототехніки. «Ми об’єднаємо світові технології та таланти, щоб зрушити людство вперед, поєднавши надрозумний ШІ з роботами», – заявив Сон.

Його концепція Artificial Super Intelligence (ASI) передбачає створення систем, що у 10 000 разів розумніші за людину.

Контекст

SoftBank активно інвестує в компанії, пов’язані зі штучним інтелектом і напівпровідниками: він володіє британським розробником чипів Arm і має значну частку в OpenAI.

Після кількох невдалих спроб у сфері робототехніки SoftBank знову повертається до цього напряму, прагнучи поєднати роботів із потужним ШІ.

Раніше конгломерат придбав французьку Aldebaran і запустив гуманоїдного робота Pepper, який комерційно не виправдав очікувань.