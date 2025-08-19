Японская SoftBank согласилась инвестировать $2 млрд в Intel, поддержав проблемного американского производителя чипов. Это происходит на фоне заявлений, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность собственных вливаний в компанию, пишет FT .

Подробности

SoftBank купит акции непосредственно у Intel по цене $23 за штуку. Инвестиция составит около 2% капитала компании.

Масаоши Сон, глава и CEO SoftBank, заявил, что это подчеркивает его стремление поддержать американское технологическое и производственное лидерство. Новость подняла акции Intel почти на 5% на внебиржевых торгах.

Intel, уже получившая $7,9 млрд госсубсидий по Chips Act, остается в центре внимания Белого дома. После того, как Дональд Трамп сначала призвал к отставке CEO Лип-Бу Тана, он на прошлой неделе встретился с ним для обсуждения будущего компании. На рынке ожидают, что правительство может приобрести долю в Intel, что уже подняло ее котировки на 12% за последнюю неделю.

Несмотря на инвестицию SoftBank, Intel сталкивается со стратегической дилеммой: догонять тайваньскую TSMC, вложив миллиарды в производство, или распродавать активы. Нехватка крупных клиентов, таких как Nvidia или Apple, заставила компанию отложить строительство новых заводов в Огайо.

Контекст

Intel пытается восстановить конкурентоспособность после неудачных попыток расширить контрактное производство при бывшем CEO Пати Хелсингере. SoftBank ранее обсуждала с Intel создание ИИ-чипа, но договоренности сорвались.

В то же время SoftBank усиливает влияние в США, инвестируя в масштабные проекты типа Stargate с участием OpenAI и Oracle, что должно стать фундаментом американской инфраструктуры искусственного интеллекта.