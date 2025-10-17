Подробности

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании (MoU), цель которого – ускорить создание и внедрение решений для роботы на европейском рынке. Сотрудничество сочетает в себе программное обеспечение автономного вождения от Pony.ai с электрической платформой Stellantis для фургонов среднего размера.

Первые тестовые автомобили, созданные на базе электрического Peugeot e-Traveller, приступят к испытаниям на дорогах Люксембурга в ближайшие месяцы. Начиная с 2026 года компании планируют постепенно расширять использование беспилотников в других городах Европы.

Пока проект сосредоточен на пассажирских перевозках, но в будущем сотрудничество может расшириться на автономную доставку грузов.

Контекст

Ранее стало известно, что Uber планирует сотрудничество с китайской компанией Baidu по запуску тысяч беспилотных автомобилей во всем мире. Однако коммерциализация технологий автономного вождения сталкивается с трудностями из-за высоких затрат, жестких регуляторных требований и федеральных расследований, что, например, заставило Cruise от General Motors остановить свою деятельность.

Некоторые компании продолжают развивать эту сферу. Zoox, принадлежащий Amazon, тестирует роботакси без ручного управления и готовится к коммерческим перевозкам в Лас-Вегасе в этом году. Tesla начала ограниченные испытания с десятком Model Y в Остине в прошлом месяце, тогда как Waymo, соблюдая осторожный подход, оперирует примерно 1500 автомобилями и недавно достигла 100 млн миль автономного вождения.