Китайська компанія Pony.ai, що спеціалізується на технологіях безпілотного водіння, та європейський автовиробник Stellantis уклали угоду про спільну розробку безпілотних таксі для Європи, повідомила пресслужба Stellantis 17 жовтня.

Деталі

Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU), який має на меті прискорити створення та впровадження рішень для роботаксі на європейському ринку. Співпраця поєднує програмне забезпечення автономного водіння від Pony.ai з електричною платформою Stellantis для фургонів середнього розміру.

Перші тестові автомобілі, створені на базі електричного Peugeot e-Traveller, розпочнуть випробування на дорогах Люксембурга найближчими місяцями. Починаючи з 2026 року, компанії планують поступово розширювати використання безпілотників у інших містах Європи.

Наразі проєкт зосереджений на пасажирських перевезеннях, але в майбутньому співпраця може розширитися на автономну доставку вантажів.

Контекст

Раніше стало відомо, що Uber планує співпрацю з китайською компанією Baidu для запуску тисяч безпілотних автомобілів в усьому світі. Проте комерціалізація технологій автономного водіння стикається з труднощами через високі витрати, жорсткі регуляторні вимоги та федеральні розслідування, що, наприклад, змусило Cruise від General Motors зупинити свою діяльність.

Натомість деякі компанії продовжують розвивати цю сферу. Zoox, що належить Amazon, тестує роботаксі без ручного керування та готується до комерційних перевезень у Лас-Вегасі цього року. Tesla розпочала обмежені випробування з десятком Model Y в Остіні минулого місяця, тоді як Waymo, дотримуючись обережного підходу, оперує приблизно 1500 автомобілями та нещодавно досягла 100 млн миль автономного водіння.