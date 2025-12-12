Фонд государственного имущества Украины объявил повторный онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций ЧАО «Сумыхимпром» – одного из крупнейших производителей минудобрений, который вернулся в государственную собственность в ноябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ 12 декабря.

Детали

Аукцион запланирован на 13 января 2026 года. Фонд госимущества установил стартовую цену лота на уровне 1 млрд 88,081 млн грн (без НДС). Это почти на 10% ниже стартовой цены на аукционе 11 июня, который не состоялся из-за отсутствия участников.

Новый собственник должен будет выполнить ряд обязательств. В частности, сохранить основные виды деятельности, инвестировать не менее 150 млн грн в техническое переоснащение, погасить долги по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев, а также не увольнять работников по собственной инициативе в течение этого же периода.

Отдельным условием является погашение просроченной кредиторской задолженности, кроме долгов перед компаниями или лицами, связанными с подсанкционными резидентами России и Беларуси.

Контекст

ЧАО «Сумыхимпром» – одно из крупнейших украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и прочих видов продукции неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с различным соотношением питательных веществ для различных почвенных и климатических зон.

Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.

Завод более 10 лет находился в управлении компаний, которые были связаны с GroupDF Дмитрия Фирташа, но после выхода группы еще в ноябре прошлого года, только весной 2024 года было закуплено сырье и начато производство продукции. Первую товарную продукцию – сульфат аммония – получено 21-22 апреля.

По данным предприятия, выручка завода в первом полугодии 2025 года упала в четыре раза – до 36,1 млн грн, чистый убыток сократился на 39,6% – до 189,1 млн грн. Долгосрочная задолженность – 300 млн, 3,6 млрд грн – текущие обязательства.