Фонд государственного имущества Украины объявил повторный онлайн-аукцион по приватизации 99,99% акций ЧАО «Сумыхимпром» – одного из крупнейших производителей минудобрений, который вернулся в государственную собственность в ноябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ 12 декабря.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за 1259 грн замість
1799 грн. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. В період акції Christmas sale діє знижка 30% 🎁
Детали
- Аукцион запланирован на 13 января 2026 года. Фонд госимущества установил стартовую цену лота на уровне 1 млрд 88,081 млн грн (без НДС). Это почти на 10% ниже стартовой цены на аукционе 11 июня, который не состоялся из-за отсутствия участников.
- Новый собственник должен будет выполнить ряд обязательств. В частности, сохранить основные виды деятельности, инвестировать не менее 150 млн грн в техническое переоснащение, погасить долги по зарплате и перед бюджетом в течение шести месяцев, а также не увольнять работников по собственной инициативе в течение этого же периода.
- Отдельным условием является погашение просроченной кредиторской задолженности, кроме долгов перед компаниями или лицами, связанными с подсанкционными резидентами России и Беларуси.
Контекст
ЧАО «Сумыхимпром» – одно из крупнейших украинских предприятий по выпуску сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и прочих видов продукции неорганической химии. Также на предприятии есть мощности для производства более 30 марок NPK-удобрений с различным соотношением питательных веществ для различных почвенных и климатических зон.
Из-за начала полномасштабной войны, попадания снарядов на территорию завода и повреждения отдельных объектов предприятие простаивало почти полгода.
Завод более 10 лет находился в управлении компаний, которые были связаны с GroupDF Дмитрия Фирташа, но после выхода группы еще в ноябре прошлого года, только весной 2024 года было закуплено сырье и начато производство продукции. Первую товарную продукцию – сульфат аммония – получено 21-22 апреля.
По данным предприятия, выручка завода в первом полугодии 2025 года упала в четыре раза – до 36,1 млн грн, чистый убыток сократился на 39,6% – до 189,1 млн грн. Долгосрочная задолженность – 300 млн, 3,6 млрд грн – текущие обязательства.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.