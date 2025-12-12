Фонд державного майна України оголосив повторний онлайн-аукціон з приватизації 99,99% акцій ПАТ «Сумихімпром» – одного з найбільших виробників міндобрив, який повернувся у державну власність у листопаді 2023 року. Про це повідомила пресслужба ФДМУ 12 грудня.

Деталі

Аукціон запланований на 13 січня 2026 року. Фонд держмайна встановив стартову ціну лота на рівні 1 млрд 88,081 млн грн (без ПДВ). Це майже на 10% нижче за стартову ціну на аукціоні 11 червня, який не відбувся через відсутність учасників.

Новий власник повинен буде виконати низку зобов’язань. Зокрема, зберегти основні види діяльності, інвестувати щонайменше 150 млн грн у технічне переоснащення, погасити борги із зарплати та перед бюджетом протягом шести місяців, а також не звільняти працівників з власної ініціативи протягом цього ж періоду.

Окремою умовою є погашення простроченої кредиторської заборгованості, крім боргів перед компаніями чи особами, пов’язаними з підсанкційними резидентами Росії та Білорусі.

Контекст

ПАТ «Сумихімпром» – одне з найбільших українських підприємств з випуску складних мінеральних добрив, двоокису титану, сірчаної кислоти та інших видів продукції неорганічної хімії. Також на підприємстві є потужності для виробництва понад 30 марок NPK-добрив із різним співвідношенням поживних речовин для різних ґрунтових та кліматичних зон.

Через початок повномасштабної війни, потрапляння снарядів на територію заводу та пошкодження окремих об’єктів підприємство простоювало майже пів року.

Завод понад 10 років знаходився в управлінні компаній, які були пов’язані із GroupDF Дмитра Фірташа, але після виходу групи ще в листопаді минулого року, тільки весною 2024 року було закуплено сировину та розпочато виробництво продукції. Першу товарну продукцію – сульфат амонію – отримано 21-22 квітня.

За даними підприємства, виторг заводу у першому півріччі 2025 року впав у чотири рази – до 36,1 млн грн, чистий збиток скоротився на 39,6% – до 189,1 млн грн. Довгострокова заборгованість – 300 млн, 3,6 млрд грн – поточні зобов’язання.