Разработка позволяет оставаться на связи даже в местах, где полностью отсутствует наземное покрытие мобильной сети.

Технология Starlink Direct to Cell, которая позволяет смартфонам подключаться к спутникам SpaceX, теперь доступна для пользователей iPhone. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора «Киевстар».

Детали

Starlink Direct to Cell стала доступной для пользователей моделей iPhone 13 и более новых.

стала доступной для пользователей моделей iPhone 13 и более новых. 24 ноября функция заработала для пользователей Android.

Технология позволяет абоненту даже при полном отсутствии сигнала на земле обмениваться SMS-сообщениями, звонками и мобильным интернетом через спутниковую сеть.

Сейчас пользователи «Киевстара» могут только отправлять SMS, компания планирует расширение функций на голосовую связь и мобильный интернет.

Чтобы подключиться к сети «Kyivstar-Spacex», достаточно находиться под открытым небом в зоне без обычного мобильного сигнала. Услуга предоставляется всем абонентам «Киевстара» бесплатно в рамках их текущего тарифного плана.

Контекст

В августе «Киевстар» совместно со Starlink успешно провел тестирование технологии спутниковой связи Direct-to-Cell в Украине. Сейчас эту технологию тестируют только шесть стран мира: Украина, США, Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия.

«Киевстар» стал первым оператором электронных коммуникаций в Европе, который открыл общий доступ к тестированию спутниковой связи SpaceX.

Спутниковое покрытие распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приграничных зон и районов, где ведутся активные боевые действия.

В то же время есть важные ограничения: технология работает только при прямой видимости спутника и не заменит профессиональные спутниковые терминалы. В боевых условиях безопаснее полагаться на выносные антенны, а Direct-to-Cell использовать только как резервный канал для коротких сообщений или в экстренных ситуациях, когда другие средства связи недоступны.