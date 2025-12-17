Технология Starlink Direct to Cell, которая позволяет смартфонам подключаться к спутникам SpaceX, теперь доступна для пользователей iPhone. Об этом сообщила пресс-служба мобильного оператора «Киевстар».
Разработка позволяет оставаться на связи даже в местах, где полностью отсутствует наземное покрытие мобильной сети.
Детали
- Starlink Direct to Cell стала доступной для пользователей моделей iPhone 13 и более новых.
- 24 ноября функция заработала для пользователей Android.
- Технология позволяет абоненту даже при полном отсутствии сигнала на земле обмениваться SMS-сообщениями, звонками и мобильным интернетом через спутниковую сеть.
- Сейчас пользователи «Киевстара» могут только отправлять SMS, компания планирует расширение функций на голосовую связь и мобильный интернет.
- Чтобы подключиться к сети «Kyivstar-Spacex», достаточно находиться под открытым небом в зоне без обычного мобильного сигнала. Услуга предоставляется всем абонентам «Киевстара» бесплатно в рамках их текущего тарифного плана.
Контекст
В августе «Киевстар» совместно со Starlink успешно провел тестирование технологии спутниковой связи Direct-to-Cell в Украине. Сейчас эту технологию тестируют только шесть стран мира: Украина, США, Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия.
«Киевстар» стал первым оператором электронных коммуникаций в Европе, который открыл общий доступ к тестированию спутниковой связи SpaceX.
Спутниковое покрытие распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных территорий, приграничных зон и районов, где ведутся активные боевые действия.
В то же время есть важные ограничения: технология работает только при прямой видимости спутника и не заменит профессиональные спутниковые терминалы. В боевых условиях безопаснее полагаться на выносные антенны, а Direct-to-Cell использовать только как резервный канал для коротких сообщений или в экстренных ситуациях, когда другие средства связи недоступны.
