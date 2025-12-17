Розробка дозволяє залишатися на зв’язку навіть у місцях, де повністю відсутнє наземне покриття мобільної мережі.

Технологія Starlink Direct to Cell, яка дозволяє смартфонам підключатися до супутників SpaceX, тепер доступна для користувачів iPhone. Про це повідомила пресслужба мобільного оператора «Київстар».

Деталі

Starlink Direct to Cell стала доступною для користувачів моделей iPhone 13 та новіших.

стала доступною для користувачів моделей iPhone 13 та новіших. 24 листопада функція запрацювала для користувачів Android.

Технологія дозволяє абоненту навіть за повної відсутності сигналу на землі обмінюватися SMS-повідомленнями, дзвінками та мобільним інтернетом через супутникову мережу.

Наразі користувачі «Київстару» можуть лише надсилати SMS, компанія планує розширення функцій на голосовий звʼязок та мобільний інтернет.

Щоб підключитися до мережі «Kyivstar-Spacex», достатньо перебувати просто неба в зоні без звичайного мобільного сигналу. Послуга надається всім абонентам «Київстару» безкоштовно в межах їхнього поточного тарифного плану.

Контекст

У серпні «Київстар» спільно зі Starlink успішно провів тестування технології супутникового зв’язку Direct-to-Cell в Україні. Наразі цю технологію тестують лише шість країн світу: Україна, США, Австралія, Японія, Канада та Нова Зеландія.

«Київстар» став першим оператором електронних комунікацій у Європі, який відкрив загальний доступ до тестування супутникового зв’язку SpaceX.

Супутникове покриття поширюється на всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій, прикордонних зон та районів, де ведуться активні бойові дії.

Водночас є важливі обмеження: технологія працює лише за прямої видимості супутника й не замінить професійні супутникові термінали. У бойових умовах безпечніше покладатися на виносні антени, а Direct-to-Cell використовувати лише як резервний канал для коротких повідомлень або в екстрених ситуаціях, коли інші засоби зв’язку недоступні.