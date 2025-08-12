Крупнейший телекомоператор Украины «Киевстар» совместно со Starlink успешно протестировал технологию Direct to Cell, позволяющую отправлять SMS и совершать видеозвонки без мобильного покрытия, используя обычный 4G-смартфон. Запуск сервиса для клиентов в сети «Киевстар» намечен на осень 2025 года, сообщили пресс-службы Минцифры и мобильного оператора.

Подробности

Испытания прошли в Житомирской области с участием первого вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова и CEO «Киевстара» Александра Комарова. Во время теста они обменялись сообщениями и провели короткий видеоразговор, подключившись к спутнику Starlink.

Первым этапом внедрения станет возможность отправки SMS в сети «Киевстар» через Direct to Cell, который планируют запустить осенью. На тестовом этапе сервис будет бесплатным. Технология позволит оставаться на связи даже в местах без мобильного покрытия – в горах, во время непогоды, отключения электричества или чрезвычайных ситуаций.

Для использования Starlink Direct to Cell не требуется дополнительное оборудование – только 4G-смартфон с SIM-картой «Киевстар». В дальнейшем инженеры протестируют работу услуги по всей Украине, чтобы проверить скорость передачи данных и совместимость с разными моделями смартфонов.

Украина стала первой страной в Европе, где внедряют Direct to Cell.

Прямая спутниковая связь должна стать доступной всем абонентам «Киевстара», которые пользуются 4G-смартфонами и SIM-картами оператора, говорится в пресс-релизе компании.

«Киевстар» ведет переговоры с ведущими производителями смартфонов, чтобы обновить программное обеспечение и предоставить эту технологию для широкого круга пользователей разных телефонов.

Компания объяснила, что в будущем это позволит стабильно передавать данные и расширить возможности, в частности, запустить обмен сообщениями через популярные мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram и т.д.

Контекст

Технологию Starlink Direct to Cell тестируют шесть стран мира: Украина, США, Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия.

Спутники Starlink с функцией direct-to-cell имеют на борту усовершенствованный модем eNodeB, который работает как сотовая башня в космосе, обеспечивая интеграцию в сеть подобно стандартному роуминговому партнеру.

Direct to Сell обеспечивает связь в отдаленных регионах. Сервис работает с телефонами LTE везде, где видно небо. Не требуется вносить изменения в аппаратное обеспечение, прошивку или специальные приложения, обеспечивая беспрепятственный доступ к тексту, голосу и данным.