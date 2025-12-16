Forbes Digital підписка
Света будет больше. Свириденко заявила, что удалось высвободить 800 МВт электрической мощности

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Юлия Свириденко на совещании с главами ОВА, 16 декабря 2025 года /Юлия Свириденко/Facebook

Юлия Свириденко на совещании с главами ОВА, 16 декабря 2025 года Фото Юлия Свириденко/Facebook

Пересмотр фактических списков объектов критической инфраструктуры позволил высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это сократит продолжительность отключений света для населения и промышленности, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 16 декабря после совещания с главами областных военно--гражданских администраций.

Детали

  • Из перечней критической инфраструктуры исключили две категории потребителей: объекты с мощностью менее 100 кВт, а также те, к которым подключены другие потребители, которые должны подпадать под общие ограничения, объяснила премьер.
  • Кроме того, по словам Свириденко, потребителей сопутствующей нагрузки, которые не являются критически важными, переведут на общие графики отключений.
  • Свириденко напомнила, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Контекст

Правительство 9 декабря приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и обеспечения светом граждан. Речь идет о списках критической инфраструктуры, ограничении «неважного» потребления и дополнительного импорта электроэнергии.

Правительство обязало пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры, ограничить «неважное» потребление электроэнергии и обеспечить полноценную работу распределенной генерации. Больше об этом читайте здесь.

