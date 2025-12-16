Пересмотр фактических списков объектов критической инфраструктуры позволил высвободить не менее 800 МВт электрической мощности. Это сократит продолжительность отключений света для населения и промышленности, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко 16 декабря после совещания с главами областных военно--гражданских администраций.

Детали

Из перечней критической инфраструктуры исключили две категории потребителей: объекты с мощностью менее 100 кВт, а также те, к которым подключены другие потребители, которые должны подпадать под общие ограничения, объяснила премьер.

Кроме того, по словам Свириденко, потребителей сопутствующей нагрузки, которые не являются критически важными, переведут на общие графики отключений.

Свириденко напомнила, что этот пересмотр не касается опорных больниц, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Контекст

Правительство 9 декабря приняло ряд решений для стабилизации энергосистемы и обеспечения светом граждан. Речь идет о списках критической инфраструктуры, ограничении «неважного» потребления и дополнительного импорта электроэнергии.

Правительство обязало пересмотреть списки объектов критической инфраструктуры, ограничить «неважное» потребление электроэнергии и обеспечить полноценную работу распределенной генерации. Больше об этом читайте здесь.