На выходных энергетики восстановили электроснабжение для более 184 000 потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области. Без света в регионе остается более 430 000 абонентов. Об этом рассказала на брифинге заместитель министра энергетики Украины Ольга Юхимчук, сообщили в Минэнерго 15 декабря.

Детали

«Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК «Укрэнерго». Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей», – заявила заместитель, комментируя атаку 13 декабря.

За последние сутки вернули электроэнергию для 85 000 семей в Одесской области, а с момента массированной атаки в ночь на субботу – почти для 185 000, уточнили в ДТЭК. Восстановили электроснабжение и для почти всех объектов критической инфраструктуры региона.

В Николаевской области, которая также пострадала от атаки, электроснабжение уже возвращено для более чем 345 000 потребителей, сказала Юхимчук.

В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация с электроэнергией постепенно улучшается, сообщили в Минэнерго.

Контекст

В ночь на 13 декабря Россия массированно атаковала дронами энергетическую, транспортную, промышленную и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Местные власти не дают никаких прогнозов относительно восстановления – в городе развернули 428 пунктов несокрушимости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что эта атака стала одной из самых массированных за все время полномасштабного вторжения. По его словам, в области ранены два человека, погибших нет.