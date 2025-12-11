В эти выходные, 13–14, декабря, вероятно, отключений электроэнергии станет меньше. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 11 декабря после заседания энергетического штаба.
- Все министерства и ОВА должны обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.
- «Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные», – написала Свириденко.
- Во время заседания премьер заслушала доклады о состоянии энергосистемы и обсудила обеспечение необходимых резервов топлива и оборудования, наращивание генерации, защиту энергообъектов и обеспечение потребителей светом.
- «Отдельно уделили внимание присоединению когенерационных установок к общей сети. Правительство приняло соответствующие решения на прошлой неделе. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети», – сообщила Свириденко.
- Правительство пересматривает список критической инфраструктуры и хочет оптимизировать потребление электроэнергии на местах.
Контекст
С начала октября Россия возобновила масштабные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. РФ с периодичностью в 10 дней массированно обстреливает украинскую энергетику. Такой темп ударов не позволяет полноценно ее восстановить.
8 декабря, кроме постоянных графиков отключений света, вводили и аварийные отключения.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Верховная Рада продлила на 2026–2028 годы освобождение от НДС операций по ввозу в Украину энергетического оборудования.
