Перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури дозволив вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це скоротить тривалість відключень світла для населення і промисловості, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко 16 грудня після наради з головами обласних військово-цивільних адміністрацій.

Деталі

Із переліків критичної інфраструктури виключили дві категорії споживачів: обʼєкти з потужністю менш як 100 кВт, а також ті, до яких підключені інші споживачі, що мають підпадати під загальні обмеження, пояснила премʼєрка.

Крім того, за словами Свириденко, споживачів супутнього навантаження, які не є критично важливими, переведуть на загальні графіки відключень.

Свириденко нагадала, що цей перегляд не стосується опорних лікарень, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Контекст

Уряд 9 грудня ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми та забезпечення світлом громадян. Йдеться про списки критичної інфраструктури, обмеження «неважливого» споживання та додаткового імпорту електроенергії.

Уряд зобов’язав переглянути списки об’єктів критичної інфраструктури, обмежити «неважливе» споживання електроенергії та забезпечити повноцінну роботу розподіленої генерації. Більше про це читайте тут.