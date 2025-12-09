Уряд 9 грудня ухвалив низку рішень для стабілізації енергосистеми та забезпечення світлом громадян. Про це повідомила пресслужба Кабміну. Йдеться про списки критичної інфраструктури, обмеження «неважливого» споживання та додаткового імпорту електроенергії.

Уряд зобов’язав обласні військові адміністрації протягом двох днів переглянути списки об’єктів критичної інфраструктури . Лікарні, школи, підприємства оборонно-промислового комплексу та інші об’єкти життєзабезпечення залишатимуться з безперебійним електропостачанням. Водночас зі списків виключать тих споживачів, що не мають вирішального значення в нинішніх умовах, а вивільнені обсяги електроенергії спрямують на побутові потреби громадян.

Водночас зі списків виключать тих споживачів, що не мають вирішального значення в нинішніх умовах, а вивільнені обсяги електроенергії спрямують на побутові потреби громадян. Уряд доручив органам місцевого самоврядування та комунальним підприємствам обмежити неважливе споживання електроенергії. Декоративне освітлення будівель, парків та вулична реклама в умовах енергетичної кризи мають бути вимкнені, проте вулиці та дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими. Перелік таких ділянок визначать МВС та Нацполіція. Обмеження не стосуватимуться електроенергії, виробленої споживачами на власних генераторних установках.

Уряд доручив Міненерго, Мінрозвитку, енергетичному нагляду та ОВА забезпечити повноцінну роботу розподіленої генерації – газопоршневих, газотурбінних, когенераційних, бензинових та дизельних установок. Усі бар'єри, що заважають відпуску електроенергії в мережу, мають бути усунені, а наявні когенераційні установки – введені в експлуатацію. Відповідні рішення Кабмін схвалив минулого тижня.

Уряд дозволив державним компаніям і компаніям із часткою держави від 50% імпортувати електроенергію. Це має зменшити навантаження на систему та підвищити її стабільність у пікові години. Імпорт погоджуватиметься з НЕК «Укренерго».

Контекст

З початку жовтня Росія відновила масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Найскладніша ситуація спостерігається на півночі країни – у Чернігівській та Сумській областях.

Обидва регіони постійно страждають через регулярні обстріли, що призводить до непередбачуваних і тривалих аварійних відключень. Водночас на інших територіях країни діють графіки погодинних відключень електроенергії для побутових і промислових споживачів. Які ще області перебувають у зоні ризику – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.