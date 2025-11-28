Торги фьючерсами и опционами на Чикагской товарной бирже (CME) – ключевой глобальной площадке деривативов – были остановлены на несколько часов из-за технической неисправности в дата-центре CyrusOne. Сбой замедлил обновление цен на основные индикативные активы и затронул связанные биржи в Азии, пишет FT .

Подробности

В ночь на пятницу CME Group сообщила, что торги остановлены из-за «проблемы с охлаждением» в дата-центре CyrusOne. Согласно системным извещениям биржи, перебои начались в 20:40 по центральному времени США в четверг и продолжились в пятницу, когда американские рынки открывались после выходного по случаю Дня благодарения.

Пауза затронула платформы EBS, одной из крупнейших в мире валютных площадок, а также рынков акций, облигаций и товарных деривативов, в частности, нефти и золота. Из-за сбоя остановились торги деривативами на бирже Bursa Malaysia, использующей платформу CME для операций с фьючерсами, включая бенчмарк для пальмового масла.

По состоянию на 9:30 по лондонскому времени котировки фьючерсов на S&P 500, нефть WTI и золото не обновлялись уже несколько часов, свидетельствуют данные LSEG и FactSet.

На фоне низкой ликвидности после праздников рыночный сбой еще больше усложнил работу трейдеров, отмечают участники рынка. Руководитель одного из фондов сказал, что спреды на валютном рынке расширились, что создает трудности для хеджирования.

Аналитики предупреждают о риске резких ценовых движений после возобновления работы платформы: последний торговый день месяца усиливает напряжение, ведь трейдерам нужно закрывать или переносить позиции.

Контекст

Поскольку CME обрабатывает более 28 млн контрактов ежедневно – от процентных ставок до энергетики и индексных фьючерсов, подобные инциденты оказывают системное влияние. Это также подсвечивает концентрационный риск, ведь значительное количество глобальных рынков работает через один инфраструктурный узел.

Проблемный дата-центр CyrusOne расположен в Иллинойсе, в 35 милях от штаб-квартиры CME, и имеет площадь 450 000 квадратных футов. Компания, базирующаяся в Далласе и управляющая более 55 дата-центрами в США, Европе и Азии, ранее описывала этот объект как оснащенный «передовыми охлаждающими технологиями».

Это не первый масштабный сбой на CME: в 2019 году биржа уже пережила почти трехчасовую паузу, затронувшую торги акциями, облигациями и товарами.