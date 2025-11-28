Торги ф’ючерсами та опціонами на Чиказькій товарній біржі (CME) – ключовому глобальному майданчику деривативів – були зупинені на кілька годин через технічну несправність у дата-центрі CyrusOne. Збій уповільнив оновлення цін на основні індикативні активи та зачепив пов’язані біржі в Азії, пише FT.
- У ніч проти п’ятниці CME Group повідомила, що торги зупинено через «проблему з охолодженням» у дата-центрі CyrusOne. Згідно з системними сповіщеннями біржі, перебої почалися о 20:40 за центральним часом США у четвер і продовжилися в п’ятницю, коли американські ринки відкривалися після вихідного з нагоди Дня подяки.
- Пауза торкнулася платформ EBS, одного з найбільших у світі валютних майданчиків, а також ринків акцій, облігацій та товарних деривативів, зокрема, нафти та золота. Через збій зупинилися торги деривативами на біржі Bursa Malaysia, яка використовує платформу CME для операцій із ф’ючерсами, включно з бенчмарком для пальмової олії.
- Станом на 9:30 за лондонським часом котирування ф’ючерсів на S&P 500, нафту WTI та золото не оновлювалися вже кілька годин, свідчать дані LSEG і FactSet.
- На тлі низької ліквідності після свят ринковий збій ще більше ускладнив роботу трейдерів, зазначають учасники ринку. Керівник одного з фондів сказав, що спреди на валютному ринку розширилися, і це створює труднощі для хеджування.
- Аналітики попереджають про ризик різких цінових рухів після відновлення роботи платформи: останній торговий день місяця лише підсилює напруження, адже трейдерам потрібно закривати або переносити позиції.
Контекст
Оскільки CME обробляє понад 28 млн контрактів щодня – від процентних ставок і до енергетики та індексних ф’ючерсів – подібні інциденти мають системний вплив. Це також підсвічує концентраційний ризик, адже значна кількість глобальних ринків працює через один інфраструктурний вузол.
Проблемний дата-центр CyrusOne розташований в Іллінойсі, за 35 миль від штаб-квартири CME, і має площу 450 000 квадратних футів. Компанія, що базується в Далласі й управляє понад 55 дата-центрами у США, Європі та Азії, раніше описувала цей об’єкт як такий, що оснащений «передовими технологіями охолодження».
Це не перший масштабний збій на CME: у 2019 році біржа вже пережила майже тригодинну паузу, яка зачепила торги акціями, облігаціями та товарами.
