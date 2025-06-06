Украина за первые пять месяцев 2025 года импортировала товаров на $31,3 млрд, в то время как экспорт составил $16,9 млрд. Торговый дефицит за этот период достиг $14,4 млрд, что на $3,7 млрд больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда дефицит составил $10,7 млрд. Об этом идет речь в сообщении Государственной таможенной службы от 6 июня.

Подробности

В мае 2025 года дефицит составил $2,9 млрд. Для сравнения, в мае 2024-го дефицит был $2,2 млрд. Среднемесячный дефицит в 2025 году составляет $2,9 млрд, тогда как в 2024-м он был $2,1 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо торговли за год увеличилось.

Облагаемый импорт за этот период составил $23,8 млрд, или 76% от общего объема импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта составила $0,51.

Основные страны-импортеры:

Китай – $6,5 млрд;

Польша – $2,9 млрд;

Германия – $2,6 млрд.

Основные страны-экспортеры:

Польша – $2 млрд;

Турция – $1,4 млрд;

Италия – $1 млрд.

Структура импорта. 68% импортируемых товаров в январе–мае 2025 года приходится на следующие категории:

машины, оборудование и транспорт – $11,9 млрд (уплачено 75,6 млрд грн таможенных платежей, 29% от общих поступлений);

продукция химической промышленности – $5,2 млрд (уплачено 41,0 млрд грн, 15% от общих поступлений);

топливно-энергетические товары – $4 млрд (уплачено 72,6 млрд грн, 27% от общих поступлений).

Основные экспортные товары:

продовольственные товары – $9,7 млрд;

металлы и изделия из них – $1,9 млрд;

машины, оборудование и транспорт – $1,5 млрд.

За пять месяцев 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, облагаемых вывозной пошлиной, в бюджет поступило 121,6 млн грн.

Контекст

По итогам 2024 года товарооборот Украины составил $112,3 млрд, что на 13% превышает показатель 2023-го ($99,4 млрд), согласно данным Государственной таможенной службы. Импорт товаров в Украину вырос на 11% и достиг $70,7 млрд по сравнению с $63,5 млрд в 2023 году, тогда как экспорт увеличился на 16%, составив $41,6 млрд против $36 млрд в предыдущем году.

Крупнейшим поставщиком товаров в Украину в 2024-м стал Китай с объемом импорта $14,4 млрд (в 2023 году – $10,4 млрд), за ним следуют Польша с $7 млрд (рост на 6%) и Германия с $5,4 млрд (в 2023-м – $4,9 млрд). По экспорту главными покупателями украинских товаров в 2024 году были Польша ($4,7 млрд, на уровне 2023-го), Испания ($2,9 млрд) и Германия ($2,8 млрд). В 2023 году тройка крупнейших импортеров украинских товаров включала Польшу ($4,7 млрд), Румынию ($3,7 млрд) и Китай ($2,4 млрд).