Товарообіг України у 2024 році зріс на 13%. Найбільші торгові партнери – Китай та Польща

За підсумками 2024 року товарообіг України досяг $112,3 млрд, що на 13% більше порівняно з 2023 роком ($99,4 млрд), свідчать дані Державної митної служби. Найбільше Україна імпортувала товарів з Китаю, експортувала – до Польщі.

Ключові факти

Україна імпортувала за минулий рік товарів на $70,7 млрд, що на 11% більше, ніж у 2023 році ($63,5 млрд). Експорт зріс на 16%, досягнувши $41,6 млрд у порівнянні з $36 млрд у 2023 році.

Найбільше товарів у 2024 році Україна імпортувала з: Китаю – $14,4 млрд (у 2023 році – $10,4 млрд), Польщі – $7 млрд (зростання на 6%) та Німеччини – $5,4 млрд (у 2023 році – $4,9 млрд).

Головними покупцями українських товарів у 2024 році стали: Польща – $4,7 млрд (аналогічно 2023 року), Іспанія – $2,9 млрд та Німеччина – $2,8 млрд. Минулого року трійка найбільших імпортерів виглядала так: Польща – $4,7 млрд, Румунія – $3,7 млрд, Китай – $2,4 млрд.

65% всього імпорту у 2024 році склали три ключові категорії: машини, устаткування та транспорт – $25 млрд, продукція хімічної промисловості – $11,7 млрд, паливно-енергетичні товари – $8,9 млрд.

До трійки найбільш експортованих товарів у 2024 році увійшли: продовольчі товари – $24,6 млрд (зростання на 13% порівняно з 2023 роком – $21,8 млрд); метали та вироби з них – $4,4 млрд (проти $3,9 млрд у 2023 році); машини, устаткування та транспорт – $3,5 млрд (зростання на 21% у порівнянні з $2,9 млрд у 2023 році).

У 2024 році держбюджет отримав 311,3 млн грн при оформленні експорту товарів, що підлягали вивізному миту. У 2023 році ця сума була більшою – 559,2 млн грн.

Контекст

Україна в 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд, або 15%, більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, це означає зростання на 30,8%.

Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.

Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а й якісно. Попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.