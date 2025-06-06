Україна за перші п’ять місяців 2025 року імпортувала товарів на $31,3 млрд, тоді як експорт склав $16,9 млрд. Торговий дефіцит за цей період досяг $14,4 млрд, що на $3,7 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024-го, коли дефіцит становив $10,7 млрд. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби від 6 червня.

Деталі

У травні 2025 року дефіцит склав $2,9 млрд. Для порівняння, у травні 2024-го дефіцит був $2,2 млрд. Середньомісячний дефіцит у 2025 році становить $2,9 млрд, тоді як у 2024-му він був $2,1 млрд. Отже, негативне сальдо торгівлі за рік збільшилося на третину, досягши рекордних показників.

Оподаткований імпорт за цей період склав $23,8 млрд, або 76% від загального обсягу імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту становило $0,51.

Основні країни-імпортери:

Китай – $6,5 млрд;

Польща – $2,9 млрд;

Німеччина – $2,6 млрд.

Основні країни-експортери:

Польща – $2 млрд;

Туреччина – $1,4 млрд;

Італія – $1 млрд.

Структура імпорту. 68% імпортованих товарів у січні–травні 2025 року припадає на такі категорії:

машини, устаткування та транспорт – $11,9 млрд (сплачено 75,6 млрд грн митних платежів, 29% від загальних надходжень);

продукція хімічної промисловості – $5,2 млрд (сплачено 41,0 млрд грн, 15% від загальних надходжень);

паливно-енергетичні товари – $4 млрд (сплачено 72,6 млрд грн, 27% від загальних надходжень).

Основні експортні товари:

продовольчі товари – $9,7 млрд;

метали та вироби з них – $1,9 млрд;

машини, устаткування та транспорт – $1,5 млрд.

За п’ять місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, що обкладаються вивізним митом, до бюджету надійшло 121,6 млн грн.

Контекст

За підсумками 2024 року товарообіг України склав $112,3 млрд, що на 13% перевищує показник 2023-го ($99,4 млрд), згідно з даними Державної митної служби. Імпорт товарів до України зріс на 11% і досяг $70,7 млрд порівняно з $63,5 млрд у 2023 році, тоді як експорт збільшився на 16%, склавши $41,6 млрд проти $36 млрд у попередньому році.

Найбільшим постачальником товарів до України у 2024-му став Китай з обсягом імпорту $14,4 млрд (у 2023 році – $10,4 млрд), за ним ідуть Польща з $7 млрд (зростання на 6%) та Німеччина з $5,4 млрд (у 2023-му – $4,9 млрд). Щодо експорту, головними покупцями українських товарів у 2024 році були Польща ($4,7 млрд, на рівні 2023-го), Іспанія ($2,9 млрд) та Німеччина ($2,8 млрд). У 2023 році трійка найбільших імпортерів українських товарів включала Польщу ($4,7 млрд), Румунію ($3,7 млрд) і Китай ($2,4 млрд).