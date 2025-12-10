В течение января–ноября 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда он составлял $101,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В течение января–ноября 2025-го Украина импортировала товаров на $75,4 млрд, тогда как экспорт составил $36,8 млрд. Торговый дефицит Украины за январь–ноябрь 2025-го составил $38,6 млрд.

Детали

Облагаемый импорт за этот период составил $57,6 млрд – 76% всех ввозимых товаров (для сравнения: в 2024 году доля была выше – 82%). Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе–ноябре 2025-го составляла $0,52/кг.

Лидерами среди стран-поставщиков остаются:

Китай – $17 млрд;

Польша – $7,1 млрд;

Германия – $5,9 млрд.

Больше всего украинского экспорта традиционно отправляется в:

Польшу – $4,6 млрд;

Турцию – $2,5 млрд;

Германию – $2,2 млрд.

В структуре импорта за 11 месяцев 2025 года 67% приходятся на три товарные группы:

машины, оборудование и транспорт – $30,2 млрд. В бюджет от их таможенного оформления поступило 185,8 млрд грн (29% таможенных поступлений);

продукция химической промышленности – $11,4 млрд. Таможенные платежи по этой группе – 89 млрд грн (14%);

топливно-энергетические товары – $9,4 млрд. Сумма уплаченных налогов – 188,4 млрд грн (29%).

Топ-3 украинских экспортных группв 2025 году:

продовольственные товары – $20,4 млрд;

металлы и металлоизделия – $4,3 млрд;

машины, оборудование и транспорт – $3,4 млрд.

За 11 месяцев года при экспорте товаров, подлежащих вывозной пошлине, в бюджет уплачено 1,2 млрд грн.

Контекст

В январе–октябре Украина ввезла товаров на $67,8 млрд, тогда как объемы экспорта составили $33,2 млрд. Общий товарооборот за этот период вырос на 10% по сравнению с 2024 годом – с $92 млрд до почти $101 млрд. При этом торговый дефицит вырос вдвое и достиг $34,6 млрд, поскольку импорт более чем вдвое превышает экспорт.