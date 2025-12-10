Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Товарооборот Украины с начала года вырос на 10%, торговый дефицит составил $38,6 млрд

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

В течение января–ноября 2025 года товарооборот Украины достиг $112,2 млрд, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда он составлял $101,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В течение января–ноября 2025-го Украина импортировала товаров на $75,4 млрд, тогда как экспорт составил $36,8 млрд. Торговый дефицит Украины за январь–ноябрь 2025-го составил $38,6 млрд.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Детали

  • Облагаемый импорт за этот период составил $57,6 млрд – 76% всех ввозимых товаров (для сравнения: в 2024 году доля была выше – 82%). Налоговая нагрузка на 1 кг налогооблагаемого импорта в январе–ноябре 2025-го составляла $0,52/кг.

Лидерами среди стран-поставщиков остаются:

  • Китай – $17 млрд;
  • Польша – $7,1 млрд;
  • Германия – $5,9 млрд.

Больше всего украинского экспорта традиционно отправляется в:

  • Польшу – $4,6 млрд;
  • Турцию – $2,5 млрд;
  • Германию – $2,2 млрд.

В структуре импорта за 11 месяцев 2025 года 67% приходятся на три товарные группы:

  • машины, оборудование и транспорт – $30,2 млрд. В бюджет от их таможенного оформления поступило 185,8 млрд грн (29% таможенных поступлений);
  • продукция химической промышленности – $11,4 млрд. Таможенные платежи по этой группе – 89 млрд грн (14%);
  • топливно-энергетические товары – $9,4 млрд. Сумма уплаченных налогов – 188,4 млрд грн (29%).

Топ-3 украинских экспортных группв 2025 году:

  • продовольственные товары – $20,4 млрд;
  • металлы и металлоизделия – $4,3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт – $3,4 млрд.

За 11 месяцев года при экспорте товаров, подлежащих вывозной пошлине, в бюджет уплачено 1,2 млрд грн.

Контекст

В январе–октябре Украина ввезла товаров на $67,8 млрд, тогда как объемы экспорта составили $33,2 млрд. Общий товарооборот за этот период вырос на 10% по сравнению с 2024 годом – с $92 млрд до почти $101 млрд. При этом торговый дефицит вырос вдвое и достиг $34,6 млрд, поскольку импорт более чем вдвое превышает экспорт.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні