Товарообіг України від початку року зріс на 10%, торговий дефіцит склав $38,6 млрд

Олександр Пикало
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Протягом січня–листопада 2025 року товарообіг України досяг $112,2 млрд, що на 10,1% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли він становив $101,9 млрд. Про це свідчать дані Державної митної служби. Протягом січня–листопада 2025-го Україна імпортувала товарів на $75,4 млрд, тоді як експорт склав $36,8 млрд. Торговий дефіцит України за січень–листопад 2025-го становив $38,6 млрд.

  • Оподаткований імпорт за цей період становив $57,6 млрд – 76% усіх ввезених товарів (для порівняння: в 2024 році частка була вищою – 82%). Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні–листопаді 2025-го становило $0,52/кг.

Лідерами серед країн-постачальників залишаються:

  • Китай – $17 млрд; 
  • Польща – $7,1 млрд; 
  • Німеччина – $5,9 млрд.

Найбільше українського експорту традиційно вирушає до:

  • Польщі – $4,6 млрд; 
  • Туреччини – $2,5 млрд; 
  • Німеччини – $2,2 млрд.

У структурі імпорту за 11 місяців 2025 року 67% припадає на три товарні групи:

  • машини, устаткування та транспорт – $30,2 млрд. До бюджету від їх митного оформлення надійшло 185,8 млрд грн (29% митних надходжень);
  • продукція хімічної промисловості – $11,4 млрд. Митні платежі з цієї групи – 89 млрд грн (14%);
  • паливно-енергетичні товари – $9,4 млрд. Сума сплачених податків – 188,4 млрд грн (29%).

Топ-3 українські експортні групи в 2025 році:

  • продовольчі товари – $20,4 млрд; 
  • метали та металовироби – $4,3 млрд; 
  • машини, устаткування та транспорт – $3,4 млрд.

За 11 місяців року при експорті товарів, що підлягають вивізному миту, до бюджету сплачено 1,2 млрд грн.

Контекст 

У січні–жовтні Україна ввезла товарів на $67,8 млрд, тоді як обсяги експорту становили $33,2 млрд. Загальний товарообіг за цей період зріс на 10% порівняно з 2024 роком – з $92 млрд до майже $101 млрд. При цьому торговельний дефіцит зріс удвічі та досяг $34,6 млрд, оскільки імпорт більш ніж удвічі перевищує експорт.

