За січень–жовтень цього року Україна імпортувала товарів на $67,8 млрд, тоді як експорт склав $33,2 млрд. Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби від 11 листопада.
Деталі
- Загальний товарообіг зріс на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – з $92 млрд до майже $101 млрд. Водночас негативне торговельне сальдо погіршилося на 50% і сягнуло $34,6 млрд: нині імпорт перевищує експорт більш ніж удвічі.
Лідери імпорту залишилися незмінними:
- Китай – $15,1 млрд;
- Польща – $6,4 млрд;
- Німеччина – $5,4 млрд.
Найбільше товарів в Україну надходить у категоріях машин і устаткування, хімічної продукції та паливно-енергетичних товарів.
Основними ринками збуту українського експорту стали:
- Польща – $4,2 млрд;
- Туреччина – $2,2 млрд;
- Німеччина – $2 млрд.
(Для порівняння: у 2024 році трійка лідерів виглядала як Польща, Німеччина, Іспанія.)
Топ-3 експортних товарних груп:
- продовольчі товари – $18,2 млрд (зниження на 10% проти минулого року);
- метали та вироби з них – $3,9 млрд;
- машини, устаткування та транспорт – $3,1 млрд.
Контекст
У першому півріччі 2025 року товарообіг України зріс на 10,6% і сягнув $58,3 млрд, що на $5,6 млрд більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Імпорт становив $38,3 млрд, експорт – $20 млрд, повідомила Державна митна служба.
Оподаткований імпорт склав $28,9 млрд (76% від загального обсягу) з податковим навантаженням 0,52 $/кг. Найбільшими постачальниками залишилися Китай ($8,2 млрд), Польща ($3,5 млрд) та Німеччина ($3,2 млрд).
Основну частку імпорту (68%) формують машини, устаткування та транспорт ($14,8 млрд, сплачено 93,4 млрд грн митних платежів), продукція хімічної промисловості ($6,2 млрд, 48,5 млрд грн) та паливно-енергетичні товари ($4,9 млрд, 87,9 млрд грн). Український експорт переважно йшов до Польщі ($2,4 млрд), Туреччини ($1,7 млрд) та Італії ($1,2 млрд).
Найбільше експортували продовольчих товарів ($11,2 млрд), металів та виробів з них ($2,3 млрд), а також машин, устаткування і транспорту ($1,9 млрд). Від експорту, обкладеного вивозним митом, до бюджету надійшло 137,6 млн грн.
