Трамп поручил Пентагону разработать план создания системы ПВО «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании усовершенствованной системы противовоздушной обороны США, аналогичной израильскому «Железному куполу» (Iron Dome). Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Белого дома 27 января. По данным Bloomberg , новая система будет способна перехватывать не только ракеты, но и дроны.

Подробности

Трамп приказал Пентагону в течение 60 дней представить план и требования по разработке противоракетного щита нового поколения. Система должна обеспечить защиту от баллистических, гиперзвуковых и усовершенствованных крылатых ракет, а также других новейших воздушных атак, в частности, ускоренное развертывание систем датчиков и перехват. Трамп распорядился подготовить финансирование для проекта. Ожидается, что комплекс будет полностью создан в США.

Подразделение компании Raytheon, которая вместе с израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems разрабатывает систему Iron Dome, сообщило, что ракеты Tamir могут уничтожать цели на расстоянии от 4 км до 70 км.

Несмотря на наличие комплексов Terminal High Altitude Area Defense, систем Aegis на кораблях и наземных перехватчиков Patriot, Министерство обороны США до сих пор сталкивается с трудностями в создании эффективного глобального оборонного щита.

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Контекст

Предыдущие попытки создать подобную систему предпринимались при президенте Рональде Рейгане, который инициировал Стратегическую оборонную инициативу («Звездные войны»). С 2002 года Агентство противоракетной обороны потратило более $194 млрд на разработку систем датчиков и перехватчиков. В 2022-м расходы составили $10,4 млрд.

Пентагон сталкивается с вызовами из-за активного развития гиперзвукового оружия в Китае и России, говорят эксперты. Агентство противоракетной обороны контролирует 44 перехватчика в Калифорнии и на Аляске, которые могут отразить ограниченный обстрел из КНДР, но не масштабные атаки со стороны Китая или России.