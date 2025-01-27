«Путин такого не ожидал». Какую игру ведет Дональд Трамп против России? Интервью с профессором Гарварда и KSE Александрой Вакру

Трамп угрожает России санкциями и снижением цен на нефть. Как далеко он готов пойти? Рассказывает исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете Александра Вакру.

Дональд Трамп не упомянул прямо Украину и Россию в инаугурационной речи, но сделал громкие заявления о российско-украинской войне в первые дни в должности президента США.

Сначала пригрозил России санкциями и пошлинами, если та откажется заключать соглашение об окончании войны. Затем – призвал на Всемирном экономическом форуме Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть. «Если цена снизится, война между Россией и Украиной закончится немедленно», – убежден Трамп.