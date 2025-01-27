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«Путин такого не ожидал». Какую игру ведет Дональд Трамп против России? Интервью с профессором Гарварда и KSE Александрой Вакру

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

8 хв читання

Александра Вакру, Трамп, Путін, Україна, нафта /Hechler Photographers for Davis Center at Harvard University/daviscenter.fas.harvard.edu

Александра Вакру, исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете. Фото Hechler Photographers for Davis Center at Harvard University/daviscenter.fas.harvard.edu

Трамп угрожает России санкциями и снижением цен на нефть. Как далеко он готов пойти? Рассказывает исполнительный директор Центра российских и евразийских исследований Дэвиса в Гарвардском университете Александра Вакру.

Дональд Трамп не упомянул прямо Украину и Россию в инаугурационной речи, но сделал громкие заявления о российско-украинской войне в первые дни в должности президента США.

Сначала пригрозил России санкциями и пошлинами, если та откажется заключать соглашение об окончании войны. Затем – призвал на Всемирном экономическом форуме Саудовскую Аравию и страны ОПЕК снизить цены на нефть. «Если цена снизится, война между Россией и Украиной закончится немедленно», – убежден Трамп.

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