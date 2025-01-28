Трамп доручив Пентагону розробити план створення системи ППО «Залізний купол»

Президент США Дональд Трамп підписав указ про створення вдосконаленої системи протиповітряної оборони США, аналогічної ізраїльському «Залізному куполу» (Iron Dome). Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті Білого дому 27 січня. За даними Bloomberg , нова система буде здатна перехоплювати не лише ракети, а й дрони.

Деталі

Трамп наказав Пентагону протягом 60 днів презентувати план і вимоги для розробки протиракетного щита нового покоління. Система має забезпечити захист від балістичних, гіперзвукових і вдосконалених крилатих ракет та інших новітніх повітряних атак, зокрема прискорене розгортання систем датчиків і перехоплення. Трамп розпорядився підготувати фінансування для проєкту. Очікується, що комплекс повністю створять у США.

Підрозділ компанії Raytheon, яка разом з ізраїльською компанією Rafael Advanced Defense Systems розробляє систему Iron Dome, повідомив, що ракети Tamir можуть знищувати цілі на відстані від 4 км до 70 км.

Незважаючи на наявність комплексів Terminal High Altitude Area Defense, систем Aegis на кораблях та наземних перехоплювачів Patriot, Міністерство оборони США досі стикається з труднощами у створенні ефективного глобального оборонного щита.

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Контекст

Попередні спроби створити подібну систему були ще за часів президента Рональда Рейгана, який ініціював Стратегічну оборонну ініціативу («Зоряні війни»). З 2002 року Агентство протиракетної оборони витратило понад $194 млрд на розробку систем датчиків та перехоплювачів. У 2022-му витрати сягнули $10,4 млрд.

Пентагон стикається з викликами через активний розвиток гіперзвукової зброї в Китаї та Росії, говорять експерти. Агентство протиракетної оборони нині контролює 44 перехоплювачі в Каліфорнії та на Алясці, які можуть відбити обмежений обстріл із КНДР, але не масштабні атаки з боку Китаю чи Росії.