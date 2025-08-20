Президент США Дональд Трамп с начала года совершил сотни операций по покупке облигаций местных органов власти, инфраструктурных учреждений и крупных корпораций, инвестировав по меньшей мере $100 млн, пишет CNBC .

Подробности

В отчете на 33 страницах, представленном в Управление правительственной этики США (OGE) 12 августа, Трамп задекларировал 690 транзакций с начала каденции.

По оценкам CNBC, их совокупная стоимость составляет минимум $100 млн, исходя из нижних границ каждой из сделок.

Трамп приобрел облигации, выпущенные местными правительствами, госпитальными управами, школьными советами и т.д. Среди корпоративных эмитентов – T-Mobile US, UnitedHealth, Home Depot, а также Meta. В любом случае инвестиции достигали от сотен тысяч до миллиона долларов.

Контекст

По данным Forbes, состояние Трампа сейчас составляет $5,5 млрд, что более чем вдвое превышает его капитал после завершения первой каденции в 2020 году. Издание называет период между президентскими терминами Трампа «самым прибыльным пост-президентством в истории США» благодаря бизнес-проектам, ориентированным на его сторонников.

Несмотря на обвинения политических оппонентов в конфликтах интересов, Трамп не отказался от бизнес-активов, как делали его предшественники. Закон частично освобождает президента и вице-президента от ограничений относительно конфликта интересов, однако некоммерческая организация CREW отмечает, что все современные лидеры до Трампа добровольно отделяли бизнес от государственной деятельности.