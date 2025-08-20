Президент США Дональд Трамп від початку року здійснив сотні операцій з купівлі облігацій місцевих органів влади, інфраструктурних установ та великих корпорацій, інвестувавши щонайменше $100 млн, пише CNBC .

Деталі

У звіті з 33 сторінок, поданому до Управління урядової етики США (OGE) 12 серпня, Трамп задекларував 690 транзакцій від початку каденції.

За оцінками CNBC, їхня сукупна вартість становить мінімум $100 млн, виходячи з нижніх меж кожної з угод.

Трамп придбав облігації, випущені місцевими урядами, госпітальними управами, шкільними радами тощо. Серед корпоративних емітентів – T-Mobile U.S., UnitedHealth, Home Depot, а також Meta. У кожному випадку інвестиції сягали від сотень тисяч до мільйона доларів.

Контекст

За даними Forbes, статки Трампа зараз становлять $5,5 млрд, що більш ніж удвічі перевищує його капітал після завершення першої каденції у 2020 році. Видання називає період між президентськими термінами Трампа «найприбутковішим постпрезидентством в історії США» завдяки бізнес-проєктам, орієнтованим на його прихильників.

Попри звинувачення політичних опонентів у конфліктах інтересів, Трамп не відмовився від бізнес-активів, як робили його попередники. Закон частково звільняє президента і віцепрезидента від обмежень щодо конфлікту інтересів, однак некомерційна організація CREW наголошує, що всі сучасні лідери до Трампа добровільно відокремлювали бізнес від державної діяльності.