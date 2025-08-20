Президент США Дональд Трамп від початку року здійснив сотні операцій з купівлі облігацій місцевих органів влади, інфраструктурних установ та великих корпорацій, інвестувавши щонайменше $100 млн, пише CNBC.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- У звіті з 33 сторінок, поданому до Управління урядової етики США (OGE) 12 серпня, Трамп задекларував 690 транзакцій від початку каденції.
- За оцінками CNBC, їхня сукупна вартість становить мінімум $100 млн, виходячи з нижніх меж кожної з угод.
- Трамп придбав облігації, випущені місцевими урядами, госпітальними управами, шкільними радами тощо. Серед корпоративних емітентів – T-Mobile U.S., UnitedHealth, Home Depot, а також Meta. У кожному випадку інвестиції сягали від сотень тисяч до мільйона доларів.
Контекст
За даними Forbes, статки Трампа зараз становлять $5,5 млрд, що більш ніж удвічі перевищує його капітал після завершення першої каденції у 2020 році. Видання називає період між президентськими термінами Трампа «найприбутковішим постпрезидентством в історії США» завдяки бізнес-проєктам, орієнтованим на його прихильників.
Попри звинувачення політичних опонентів у конфліктах інтересів, Трамп не відмовився від бізнес-активів, як робили його попередники. Закон частково звільняє президента і віцепрезидента від обмежень щодо конфлікту інтересів, однак некомерційна організація CREW наголошує, що всі сучасні лідери до Трампа добровільно відокремлювали бізнес від державної діяльності.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.