Дональд Трамп уже заработал более $800 млн на мемкоине TRUMP – эксперт Coinbase

Президент США Дональд Трамп заработал $802 млн с момента запуска мемкоина TRUMP, представленного 18 января. Об этом сообщил руководитель отдела продуктов биржи Coinbase Конор Гроган 3 февраля на своей странице в X.
Подробности
- $482 млн в USDC, TRUMP, SOL команда мемкоина отправила на биржи.
- $240 млн ликвидности вне диапазона – средства находятся за пределами установленной цены пула. $50 млн – в диапазоне. Еще $29,3 млн команда заработала за счет комиссий USDC.
- В то же время Гроган отметил, что не учитывал $16 млрд в токенах TRUMP, удерживаемых командой проекта.
- Не все криптоактивы, отправленные на биржи, были проданы, отметил эксперт. Однако, по словам Грогана, он не принимал во внимание некоторые другие источники поступлений, в которых он не уверен.
Контекст
Дональд Трамп неоднократно высказывался в поддержку криптовалюта. В частности, он заявлял, что все оставшиеся биткоины должны быть добыты в США.
Токен TRUMP запустился 18 января. Запуск состоялся на фоне заявлений Трампа в декабре 2024-го о возможности создания стратегического резерва биткоинов, аналогичного стратегическому нефтяному запасу. Тогда стоимость самой популярной криптовалюты биткоина достигла рекордной отметки более чем в $106 000. Удержит ли $Trump популярность и как изменится цена других криптовалют, читайте в материале Forbes Ukraine.
23 января Трамп подписал указ о стимулировании развития криптовалютной индустрии. Цель – создание благоприятных условий для развития отрасли в США и формирование национального резерва цифровых активов. Хотя исполнительные указы обычно не имеют значительной юридической силы, они задают тон политике администрации по конкретным вопросам.
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