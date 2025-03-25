Трамп может уволить советника Волца из-за «секретного чата» в Signal. Демократы требуют расследования

В Белом доме активно обсуждают возможное увольнение советника по национальной безопасности США Майка Волца после утечки информации о военных ударах по йеменским хуситам. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в администрации Трампа. Накануне аккаунт под названием «Майк Волц» добавил к тайному чату топ-чиновников США в мессенджере Signal журналиста Atlantic. Демократы отреагировали на инцидент, требуя расследования.

Подробности

По словам неназванного чиновника Белого дома, «половина администрации» считает, что Волц должен уйти в отставку из-за своей ошибки. Некоторые советники Трампа настаивают, что советник по нацбезопасности не может быть столь опрометчивым, допуская утечку чувствительной информации. Другие считают, что Волцу следует добровольно покинуть пост, чтобы не создавать проблем для президента, пишет издание.

Критика в адрес Волца растет, и некоторые должностные лица высказываются жестко. «Все в Белом доме сходятся на одном: Майк Уолц – полный идиот», – заявил собеседник, приближенный к администрации.

Несмотря на это, официальная позиция Белого дома остается нейтральной. Пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила, что Трамп «сохраняет доверие к своей команде по нацбезопасности, включая Майка Волца».

Впрочем, источники в администрации не исключают, что Волц может быть уволен или его заставят подать в отставку. Окончательное решение зависит от Трампа, оценивающего последствия скандала для своей политики и репутации.

Трамп был раздражен из-за этого инцидента и направлял свой гнев на Волца, по данным WSJ. Один из чиновников рассказал, что Трамп спрашивал у помощников, как Волц мог допустить такую ​​халатность.

Лидер Демократической партии Чак Шумер потребовал «полного расследования» и заявил, что любой государственный служащий, поделившийся секретными военными планами, должен понести «очень строгие последствия», пишет Sky News.

Другой высокопоставленный демократ, сенатор Элизабет Уоррен, заявила в соцсетях, что «наша национальная безопасность находится в руках полных непрофессионалов».

Она назвала утечку «кричаще незаконной и невероятно опасной», добавив: «Какие еще чувствительные разговоры о национальной безопасности происходят в групповом чате? Есть ли еще какие-нибудь случайные люди, которые случайно присоединились к ним?».

Контекст

24 марта главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что его добавили в чат в мессенджере Signal под аккаунтом «Майк Уолц». В чате, где было 18 участников, общались чиновники, в частности от имени вице-президента Джей Ди Венса, министра обороны Пита Гегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Виткоффа и других.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа якобы обсуждали секретные планы США по авиаударам по йеменским хуситам.

Как стало известно, в чате обнаружились разногласия: Джей Ди Вэнс сомневался в необходимости ударов, считая, что они более выгодны Европе, чем США, и могут повысить цены на нефть. Гегсет и советник Стивен Миллер разделяли критику Европы, но Гегсет настаивал на ударах во избежание впечатления нерешительности. После первых ударов Волц, организовавший чат, выразил поддержку операции.

После инцидента Голдберг обратился с письмами к нескольким участникам чата, спросив, был ли он настоящим и знали ли они о присутствии журналиста. Спикер Совета национальной безопасности Брайан Гьюз подтвердил ему подлинность сообщений в группе Signal.

В то же время Гегсет опроверг информацию о том, что представители администрации Трампа обсуждали удары по Йемену в чате.