Трамп може звільнити радника Волца через «секретний чат» у Signal. Демократи вимагають розслідування

У Білому домі активно обговорюють можливе звільнення радника з національної безпеки США Майка Волца після витоку інформації про військові удари по єменських хуситах. Про це пише Politico , з посиланням на джерела в адміністрації Трампа. Напередодні акаунт під назвою «Майк Волц» додав до таємного чату топпосадовців США в месенджері Signal журналіста Atlantic. Демократи відреагували на інцидент, вимагаючи розслідування.

Деталі

За словами неназваного посадовця Білого дому, «половина адміністрації» вважає, що Волц повинен піти у відставку через свою помилку. Деякі радники Трампа наполягають, що радник з нацбезпеки не може бути настільки необачним, дозволяючи витоки чутливої інформації. Інші ж вважають, що Волцу слід добровільно залишити посаду, щоб не створювати проблем для президента, пише видання.

Критика на адресу Волца зростає, і деякі посадовці висловлюються жорстко. «Усі в Білому домі сходяться на одному: Майк Волц – повний ідіот», – заявив співрозмовник, наближений до адміністрації.

Попри це, офіційна позиція Білого дому наразі залишається нейтральною. Прессекретарка Каролін Лівітт заявила, що Трамп «зберігає довіру до своєї команди з нацбезпеки, включно з Майком Волцом».

Втім, джерела в адміністрації не виключають, що Волц може бути звільнений або його змусять подати у відставку. Остаточне рішення залежить від Трампа, який оцінює наслідки скандалу для своєї політики та репутації.

Трамп був роздратований через цей інцидент і спрямовував свій гнів на Волца, за даними WSJ. Один із посадовців розповів, що Трамп запитував у помічників, як Волц міг допустити таку недбалість.

Лідер Демократичної партії Чак Шумер зажадав «повного розслідування» і заявив, що будь-який державний службовець, який поділився секретними військовими планами, повинен понести «дуже суворі наслідки», пише Sky News.

Інший високопоставлений демократ, сенаторка Елізабет Воррен, заявила в соцмережах, що «наша національна безпека знаходиться в руках повних аматорів».

Вона назвала витік «кричуще незаконним і неймовірно небезпечним», додавши: «Які ще дуже чутливі розмови про національну безпеку відбуваються в груповому чаті? Чи є ще якісь випадкові люди, які випадково приєдналися до них?».

Контекст

24 березня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг заявив, що його додали до чату в месенджері Signal під акаунтом «Майк Волц». У чаті, де було 18 учасників, спілкувалися високопосадовці, зокрема від імені віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета, держсекретаря Марко Рубіо, голови Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа та інших.

Високопосадовці адміністрації Трампа нібито обговорювали секретні плани США щодо авіаударів по єменських хуситах.

Як стало відомо, у чаті виявилися розбіжності: Джей Ді Венс сумнівався в необхідності ударів, вважаючи, що вони більше вигідні Європі, ніж США, і можуть підвищити ціни на нафту. Гегсет і радник Стівен Міллер поділяли критику Європи, але Гегсет наполягав на ударах, щоб уникнути враження нерішучості. Після перших ударів Волц, який організував чат, висловив підтримку операції.

Після інциденту Голдберг звернувся з листами до кількох учасників чату, запитавши, чи був він справжнім і чи знали вони про присутність журналіста. Речник Ради національної безпеки Браян Г’юз підтвердив йому автентичність повідомлень у групі Signal.

Водночас Гегсет спростував інформацію про те, що представники адміністрації Трампа обговорювали удари по Ємену в чаті.