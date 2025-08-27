Президент США Дональд Трамп сумел убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования вступления Украины в ЕС. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Подробности

Этот факт «изменил ситуацию» с вступлением Украины в ЕС, отметил собеседник издания. Как именно Трампу удалось убедить Орбана, источник не уточняет. Сам венгерский премьер это не комментировал.

Контекст

Дональд Трамп позвонил Виктору Орбану после встречи в Белом доме с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа. По данным Bloomberg, президент США хотел выяснить причины блокирования Будапештом европейской интеграции Украины. По данным источников агентства, европейские лидеры прямо попросили Трампа использовать свое влияние на Орбана.

Ранее Орбан заявлял, что Украина не готова к членству в ЕС из-за «нечетких границ», «слабой экономики» и «нехватки суверенитета». Он настаивал, что вступление Киева может затянуть войну и предлагал Украине статус «буферного государства».

После недавних атак ВСУ на нефтепровод «Дружба», через который Венгрия получает российскую нефть, Орбан пообещал «долгосрочные последствия» для Киева. Он обвинил Зеленского в «шантаже и угрозах» и заявил, что Украина не сможет получить членство в ЕС таким способом.

Венгрия на протяжении последних лет постоянно тормозила принятие решений ЕС, касающихся военной и финансовой помощи Украине, а также санкций против России.