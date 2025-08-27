Президент США Дональд Трамп зміг переконати премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана відмовитися від блокування вступу України в ЄС. Про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Деталі

Цей факт «змінив ситуацію» зі вступом України до ЄС, зазначив співрозмовник видання. Як саме Трампу вдалося переконати Орбана – джерело не уточнює. Сам угорський премʼєр це не коментував.

Контекст

Дональд Трамп зателефонував Віктору Орбану після зустрічі в Білому домі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами 18 серпня. За даними Bloomberg, президент США хотів з’ясувати причини блокування Будапештом європейської інтеграції України. За даними джерел агентства, європейські лідери прямо попросили Трампа використати свій вплив на Орбана.

Раніше Орбан заявляв, що Україна не готова до членства в ЄС через «нечіткі кордони», «слабку економіку» та «брак суверенітету». Він наполягав, що вступ Києва може затягнути війну й пропонував Україні статус «буферної держави».

Після нещодавніх атак ЗСУ на нафтопровід «Дружба», через який Угорщина отримує російську нафту, Орбан пообіцяв «довгострокові наслідки» для Києва. Він звинуватив Зеленського в «шантажі та загрозах» і заявив, що Україна не зможе здобути членство в ЄС таким способом.

Угорщина протягом останніх років постійно гальмувала ухвалення рішень ЄС, що стосувалися військової та фінансової допомоги Україні, а також санкцій проти Росії.