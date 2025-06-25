Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал открытие кластеров переговоров о членстве в ЕС. Но Украина и 26 стран-членов, похоже, нашли путь, как обойти его и не терять время. Есть ли здесь риски?

Украина в 2025 году хочет открыть все шесть кластеров переговоров о членстве в ЕС. Каждый кластер открывается единогласным согласием всех стран-членов Евросоюза и, по сути, является направлением законодательства, которое необходимо привести в соответствие с нормами ЕС.

Несмотря на выполнение необходимых условий, Украина так и не смогла открыть первый и ключевой кластер – «Основы». Причиной традиционно стали вето Венгрии и категорическая позиция венгерского премьера Виктора Орбана.