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«Орбан идет ва-банк». Украина и 26 стран придумали, как обойти вето Венгрии для переговоров о членстве в ЕС. Forbes Ukraine узнал детали

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

3 хв читання

Орбан, Угорщина /Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Гааге, 24 июня 2025-го Фото Getty Images

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Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заблокировал открытие кластеров переговоров о членстве в ЕС. Но Украина и 26 стран-членов, похоже, нашли путь, как обойти его и не терять время. Есть ли здесь риски?

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Украина в 2025 году хочет открыть все шесть кластеров переговоров о членстве в ЕС. Каждый кластер открывается единогласным согласием всех стран-членов Евросоюза и, по сути, является направлением законодательства, которое необходимо привести в соответствие с нормами ЕС.

Несмотря на выполнение необходимых условий, Украина так и не смогла открыть первый и ключевой кластер – «Основы». Причиной традиционно стали вето Венгрии и категорическая позиция венгерского премьера Виктора Орбана.

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