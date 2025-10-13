Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу, 17 октября, пишет FT со ссылкой на источники. Лидеры должны согласовать шаги, которые бы заставили Россию сесть за стол переговоров.

Подробности

Встреча, подтвержденная тремя собеседниками издания, станет третьей личной встречей Зеленского с Трампом с начала его второго президентского срока и второй после напряженного инцидента в Овальном кабинете.

За последние месяцы отношения между лидерами значительно улучшились на фоне растущей разочарованности Трампа тем, что российский президент Путин не прекращает войну в Украине. Украинская делегация отправилась в Вашингтон в понедельник, 13 октября.

Контекст

Во время телефонных разговоров в эти выходные президенты США и Украины обсудили, в частности, возможность того, что страны НАТО приобретут для Киева американские ракеты Tomahawk – дальнобойное оружие, расширившее возможности ударов Украины на территорию России.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что США могут поставить Украине такие ракеты, если Путин не согласится на урегулирование.

Поездка Зеленского совершается на фоне значительных колебаний в отношениях между Киевом и Вашингтоном: от открытой поддержки до острых разногласий и обратно. Вопрос поставок дальнобойного оружия, в частности Tomahawk, имеет высокий политический и военный вес – это не только техническое решение, но и дипломатический аргумент, который может изменить соотношение сил и реакцию Кремля.

Для Украины любая договоренность о значительном расширении ударных возможностей одновременно является шансом усилить собственную позицию и вызовом в вопросе балансирования поддержки союзников и возможных ответов противника.