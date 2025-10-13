Президент США Дональд Трамп примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в пятницу, 17 октября, пишет FT со ссылкой на источники. Лидеры должны согласовать шаги, которые бы заставили Россию сесть за стол переговоров.
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Подробности
- Встреча, подтвержденная тремя собеседниками издания, станет третьей личной встречей Зеленского с Трампом с начала его второго президентского срока и второй после напряженного инцидента в Овальном кабинете.
- За последние месяцы отношения между лидерами значительно улучшились на фоне растущей разочарованности Трампа тем, что российский президент Путин не прекращает войну в Украине. Украинская делегация отправилась в Вашингтон в понедельник, 13 октября.
Контекст
Во время телефонных разговоров в эти выходные президенты США и Украины обсудили, в частности, возможность того, что страны НАТО приобретут для Киева американские ракеты Tomahawk – дальнобойное оружие, расширившее возможности ударов Украины на территорию России.
В воскресенье Трамп заявил журналистам, что США могут поставить Украине такие ракеты, если Путин не согласится на урегулирование.
Поездка Зеленского совершается на фоне значительных колебаний в отношениях между Киевом и Вашингтоном: от открытой поддержки до острых разногласий и обратно. Вопрос поставок дальнобойного оружия, в частности Tomahawk, имеет высокий политический и военный вес – это не только техническое решение, но и дипломатический аргумент, который может изменить соотношение сил и реакцию Кремля.
Для Украины любая договоренность о значительном расширении ударных возможностей одновременно является шансом усилить собственную позицию и вызовом в вопросе балансирования поддержки союзников и возможных ответов противника.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.