Президент США Дональд Трамп заявил, что «в известном смысле» уже принял решение о возможной поставке Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом он сказал 6 октября во время общения с журналистами в Белом доме, не уточнив, идет ли речь о согласии на передачу оружия или об отказе, пишет Reuters .

Подробности

Трамп отметил, что хотел бы сначала выяснить, как именно ВСУ планируют использовать эти ракеты. «Думаю, мне нужно узнать, что они будут с ними делать. Куда они их направят? Наверное, я должен задать этот вопрос», – сказал он, добавив, что не стремится к эскалации конфликта.

Контекст

Tomahawk – американская крылатая ракета большой дальности, которую США активно применяют с морских и наземных платформ. Украина не раз просила предоставить это оружие для поражения российских военных целей на оккупированных территориях и в глубине России. Вопрос о передаче ракет остается одним из самых чувствительных в отношениях Киева и Вашингтона.

Президент Зеленский в интервью Axios ранее отметил, что обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине новую систему вооружения. Он не назвал ее перед камерами, но подчеркнул, что само наличие этой системы в Украине, даже без ее использования, может побуждать Россию к переговорам.

Позже, по данным The Telegraph со ссылкой на анонимные источники, стало известно, что Зеленский просил ракеты Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил о рассмотрении в Вашингтоне возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Белый дом анализирует это предложение, но окончательное решение остается за президентом США.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источник сообщил, что администрация Трампа, вероятно, не одобрит продажу Tomahawk для использования Украиной, поскольку имеющиеся запасы зарезервированы для нужд Военно-морских сил США и других приоритетных задач. В то же время, не исключается возможность предоставления Киеву альтернативных ракет с большим радиусом действия.

Кремль назвал возможную поставку ракет Tomahawk эскалацией конфликта. Путин заявил, что подобные поставки «разрушат» отношения Москвы и Вашингтона.