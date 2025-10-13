Президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського у Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня, пише FT з посиланням на джерела. Лідери мають узгодити кроки, які змусили б Росію сісти за стіл переговорів.

Деталі

Зустріч, підтверджена трьома співрозмовниками видання, стане третьою особистою зустріччю Зеленського з Трампом з початку його другого президентського терміну і другою після напруженого інциденту в Овальному кабінеті.

За останні місяці відносини між лідерами значно покращилися на тлі дедалі більшої розчарованості Трампа тим, що російський президент Путін не припиняє війну в Україні. Українська делегація вирушила до Вашингтона в понеділок, 13 жовтня.

Контекст

Під час телефонних розмов у ці вихідні президенти США та України обговорили, зокрема, можливість того, що країни НАТО придбають для Києва американські ракети Tomahawk – далекобійну зброю, яка розширила б можливості ударів України до території Росії.

У неділю Трамп заявив журналістам, що США можуть поставити Україні такі ракети, якщо Путін не погодиться на врегулювання.

Поїздка Зеленського відбувається на тлі значних коливань у відносинах між Києвом і Вашингтоном: від відкритої підтримки до гострих розбіжностей і назад. Питання поставок далекобійної зброї, зокрема Tomahawk, має високу політичну та військову вагу – це не лише технічне рішення, а й дипломатичний аргумент, що може змінити співвідношення сил і реакцію Кремля.

Для України будь-яка домовленість про значне розширення ударних можливостей є одночасно шансом посилити власну позицію та викликом у питанні балансування підтримки союзників і можливих відповідей противника.