Президент США Дональд Трамп прийме президента України Володимира Зеленського у Білому домі в п’ятницю, 17 жовтня, пише FT з посиланням на джерела. Лідери мають узгодити кроки, які змусили б Росію сісти за стіл переговорів.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Зустріч, підтверджена трьома співрозмовниками видання, стане третьою особистою зустріччю Зеленського з Трампом з початку його другого президентського терміну і другою після напруженого інциденту в Овальному кабінеті.
- За останні місяці відносини між лідерами значно покращилися на тлі дедалі більшої розчарованості Трампа тим, що російський президент Путін не припиняє війну в Україні. Українська делегація вирушила до Вашингтона в понеділок, 13 жовтня.
Контекст
Під час телефонних розмов у ці вихідні президенти США та України обговорили, зокрема, можливість того, що країни НАТО придбають для Києва американські ракети Tomahawk – далекобійну зброю, яка розширила б можливості ударів України до території Росії.
У неділю Трамп заявив журналістам, що США можуть поставити Україні такі ракети, якщо Путін не погодиться на врегулювання.
Поїздка Зеленського відбувається на тлі значних коливань у відносинах між Києвом і Вашингтоном: від відкритої підтримки до гострих розбіжностей і назад. Питання поставок далекобійної зброї, зокрема Tomahawk, має високу політичну та військову вагу – це не лише технічне рішення, а й дипломатичний аргумент, що може змінити співвідношення сил і реакцію Кремля.
Для України будь-яка домовленість про значне розширення ударних можливостей є одночасно шансом посилити власну позицію та викликом у питанні балансування підтримки союзників і можливих відповідей противника.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.