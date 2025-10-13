Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість надання Україні крилатих ракет Tomahawk у разі, якщо війна з Росією не буде врегульована. Він зазначив, що це може стати інструментом тиску на Кремль і планує обговорити це питання з президентом Росії Володимиром Путіним. Заява пролунала на борту Air Force One 12 жовтня під час перельоту на Близький Схід, де Трамп мав взяти участь у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Деталі

Коментуючи свою політику щодо війни в Україні, Трамп протиставив її діям попередньої адміністрації. «Байден виділив Україні $350 млрд, а ми не дали нічого. Натомість ми надали повагу та дещо інше», – сказав він. Президент США підтвердив, що спілкувався з Володимиром Зеленським про потреби української армії.

Україна «дуже потребує ракет Patriot» і «хотіла б отримати Tomahawk», якщо конфлікт не буде вирішено, додав президент.

Трамп описав Tomahawk як «надзвичайно потужну зброю» і зазначив, що перед ухваленням рішення може провести перемовини з Путіним. «Я можу сказати йому: якщо війна не закінчиться, я відправлю Україні Tomahawk. Росії це не потрібно», – заявив він.

Трамп не уточнив, коли саме можуть бути поставлені ракети, але наголосив, що Tomahawk – це «новий рівень ескалації». За його словами, США мають чітко розуміти, як Україна планує використовувати ці ракети, перш ніж ухвалити рішення про їх передачу.

Відповідаючи на питання про можливість застосування досвіду мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАС до ситуації в Україні, Трамп наголосив: «Ніколи не можна здаватися». Він назвав українців «сильними бійцями» і висловив думку, що Путін «міг би виглядати героєм», якби врегулював конфлікт. «А якщо ні, це погано для нього закінчиться», – додав президент США.

Контекст

Tomahawk – це американська крилата ракета великої дальності, яка використовується США з морських і наземних платформ. Україна неодноразово зверталася до Вашингтона з проханням надати ці ракети для ударів по російських військових об’єктах на окупованих територіях та в тилу Росії. Питання передачі Tomahawk залишається одним із найбільш делікатних у діалозі між Києвом і Вашингтоном.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios розповів, що просив Дональда Трампа поставити Україні нову систему озброєнь. Хоча він не уточнив перед камерами, про що саме йдеться, Зеленський зазначив, що сама наявність такої системи в Україні може підштовхнути Росію до переговорів, навіть без її застосування.

За інформацією The Telegraph, яка посилається на анонімні джерела, Зеленський мав на увазі саме ракети Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні цих ракет, але рішення залежить від президента США. Білий дім наразі аналізує цю пропозицію.

Водночас, за даними Reuters, які посилаються на джерела, адміністрація Трампа, ймовірно, не схвалить постачання Tomahawk Україні через обмежені запаси, зарезервовані для потреб Військово-морських сил США та інших пріоритетів. Однак не виключається можливість надання Києву інших ракет великої дальності як альтернативи.

Кремль різко відреагував на можливі поставки Tomahawk, назвавши їх ескалацією конфлікту. Володимир Путін заявив, що такі дії «знищать» відносини між Москвою та Вашингтоном.