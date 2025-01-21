Трамп вернул Кубу в список государств – спонсоров терроризма. Кубинский лидер назвал это решение издевательством и дискредитацией

Президент США Дональд Трамп вернул Кубу в список государств – спонсоров терроризма. Об этом говорится в соответствующем решении на сайте Белого дома от 20 января. Лишь неделю назад, 14 января, Джо Байден исключил Кубу из списка государств – спонсоров терроризма .

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Решение Трампа было ожидаемым и свидетельствует о возвращении к враждебной позиции, характерной для его первого президентского срока, пишет Politico.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудез назвал решение Трампа высокомерным и пренебрегающим правдой, а также актом издевательства, дискредитирующим санкции, налагаемые США. По словам кубинского президента, меры предпринимаемой Трампом экономической блокады лишь увеличивают миграционный поток с Кубы в США.

Контекст

Кубу впервые внесли в список государств – спонсоров терроризма в 1982 году при президентстве Рональда Рейгана. Основной причиной этого стало обвинение Кубы в поддержке террористических организаций в Латинской Америке, в частности ФАРК («Революционные вооруженные силы Колумбии»), а также в предоставлении убежища лицам, считавшимся в США террористами.

В 2015 году президент Барак Обама, являясь демократическим лидером, принял решение исключить Кубу из этого списка. Однако шесть лет спустя, в конце своего президентского срока, Дональд Трамп вернул Кубу в список государств – спонсоров терроризма, аргументируя это поддержкой Кубой венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

14 января 2025 года президент США Джо Байден принял решение исключить Кубу из списка государств – спонсоров терроризма, о чем он объявил во время обращения в Сенат. В ответ власти Кубы пообещали освободить 553 заключенных. Тогда Белый дом опубликовал документ, в котором Байден утверждал, что правительство Кубы не поддерживало терроризм в последние полгода, и заверил, что этого не будет делать в дальнейшем.