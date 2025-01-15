Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму. Гавана у відповідь пообіцяла звільнити 553 політвʼязнів

Президент США Джо Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, що було оголошено під час його звернення до Сенату. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Білого дому від 14 січня. У відповідь, влада Куби пообіцяла звільнити 553 увʼязнених, пише Associated Press з посиланням на МЗС країни.

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США також планують послабити економічні санкції проти Куби, а Байден скасує меморандум 2017 року, що був підписаний Дональдом Трампом і посилював тиск на острів. Згідно з новим рішенням, скасовано обмеження, які регулювали співпрацю американських компаній і громадян з кубинськими. Тепер ці відносини визначатиме лише законодавство США.

Ці кроки є частиною зовнішньополітичної стратегії Байдена, який врахував рекомендації світових лідерів, зокрема з Латинської Америки. «Ми вдячні Католицькій церкві за її роль у сприянні Кубі на шляху до відновлення свободи для її громадян та покращення життя кубинців», – зазначається в заяві Білого дому.

У відповідь на цей жест США, влада Куби, згідно з домовленістю з Вашингтоном, пообіцяла звільнити 553 увʼязнених. Вони будуть звільнені поступово, як заявили в МЗС країни. Однак кубинська влада не уточнила, хто саме буде випущений на свободу. В США вважають, що серед амністованих можуть бути засуджені за участь у протестах, що відбулися чотири роки тому.

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Контекст

США вперше внесли Кубу до списку держав-спонсорів тероризму в 1982 році за президентства Рональда Рейгана. Основною причиною цього стало звинувачення Куби в підтримці терористичних організацій у Латинській Америці, зокрема таких як ФАРК («Революційні збройні сили Колумбії»), а також у наданні притулку особам, яких у США вважали терористами.

У 2015 році президент-демократ Барак Обама виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму, куди острів потрапив у 1982 році. Проте через шість років, за кілька днів до свого відходу з посади, Дональд Трамп повернув Кубу до цього списку. Тоді Трамп заявляв, що Куба підтримує венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.