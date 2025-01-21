Трамп повернув Кубу до списку держав – спонсорів тероризму. Кубинський лідер назвав це рішення знущанням і дискредитацією

Президент США Дональд Трамп повернув Кубу до списку держав – спонсорів тероризму. Про це йдеться у відповідному рішення на сайті Білого дому від 20 січня. Лише тиждень тому, 14 січня, Джо Байден виключив Кубу зі списку держав – спонсорів тероризму .

Деталі

Рішення Трампа було очікуваним і свідчить про повернення до ворожої позиції, яка була характерна для його першого президентського терміну, пише Politico.

Президент Куби Мігель Діас-Канель Бермудез назвав рішення Трампа зарозумілим і таким, що нехтує правдою, а також актом знущання, що дискредитує санкції, які накладають США. За словами кубинського президента, заходи економічної блокади, яких вживає Трамп, лише збільшують міграційний потік із Куби до США.

Контекст

Кубу вперше внесли до списку держав – спонсорів тероризму в 1982 році за президентства Рональда Рейгана. Основною причиною цього стало звинувачення Куби в підтримці терористичних організацій в Латинській Америці, зокрема ФАРК («Революційні збройні сили Колумбії»), а також у наданні притулку особам, яких в США вважали терористами.

У 2015 році президент Барак Обама, будучи демократичним лідером, прийняв рішення виключити Кубу з цього списку. Проте через шість років, наприкінці свого президентського терміну, Дональд Трамп повернув Кубу до списку держав – спонсорів тероризму, аргументуючи це підтримкою Кубою венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

14 січня 2025 року президент США Джо Байден прийняв рішення виключити Кубу зі списку держав – спонсорів тероризму, про що він оголосив під час звернення до Сенату. У відповідь влада Куби пообіцяла звільнити 553 увʼязнених. Тоді Білий дім опублікував документ, у якому Байден стверджував, що уряд Куби не підтримував тероризм останні пів року, та запевнив, що цього не робитиме в майбутньому.