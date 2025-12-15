Президент США Дональд Трамп доволен результатами переговоров между украинской и американской делегациями, которые состоялись 14 и 15 декабря в Берлине. Об этом сообщило Sky News со ссылкой на американского чиновника.

Детали

Переговоры были очень позитивными, и был достигнут консенсус по ряду вопросов, сказал собеседник издания. Он подчеркнул, что некоторые вопросы еще остаются открытыми, но Дональд Трамп доволен прогрессом.

Чиновник отметил, что европейские представители продемонстрировали большие результаты, и выразил надежду, что «мы на пути к миру».

По его словам, стороны достигли прогресса в вопросе гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО, но предупредил, что эти «гарантии не будут действовать вечно».

На переговорах обсуждались «чрезвычайно сильные гарантии», по сути, аналогичные «статье 5», а также очень сильные механизмы сдерживания, рассказали источники BBC. Речь идет о численности украинских войск и доступных ей вооружений.

Контекст

15 декабря в Берлине состоялся второй раунд переговоров президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации с представителями президента США Дональда Трампа – Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Комментируя результаты встречи, Зеленский назвал разговор непростым, но продуктивным.

Переговоры 14 декабря продолжались пять часов. Стороны не смогли договориться о ключевом – предложенной США «демилитаризованной зоне» в Донецкой области, сообщила Bild со ссылкой на источники. В то же время по их словам, Киев якобы готов отказаться от вступления в НАТО и как можно быстрее провести выборы.

Отмечается, что Украина готова к временному «замораживанию» фронта и фактической потере контроля над оккупированными территориями, но категорически отвергает требование вывести войска из части Донецкой области под контролем Киева. США предлагали компромисс: Украина отступает примерно на 5600 кв. км, а российские войска туда не входят. Москва поддержала идею, но предлагает вместо армии разместить силы Росгвардии. Украинские чиновники называют это равнозначным капитуляции. Киев предложил взаимное отступление обеих сторон на равное расстояние.